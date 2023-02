La Trade Deadline est désormais derrière nous et c’est déjà l’heure du bilan pour certaines franchises. On file de suite dans l’Oregon pour parler des Blazers car tout n’est pas rose à Rip City.

D’ici demain, la plupart des observateurs de NBA fera honneur à l’après-deadline avec une question simple : qui a géré cette dernière journée de transfert ? De la même façon, il s’agira de se demander qui a raté le coche sur les 24 dernières heures. Spoiler… les Blazers ne peuvent qu’entrer dans le groupe des perdants de la deadline.

Récapitulons tout simplement les derniers moves de Portland :

Ils arrivent

Cam Reddish

Matisse Thybulle

Kevin Knox

Ryan Archidiacono

5 seconds tours de Draft

1 premier tour de Draft (protégé)

Ils partent

Josh Hart

Gary Payton II

1 second tour de Draft

Alors… Rien qu’en voyant le tableau ci-dessus, on se dit déjà que ça vend pas du rêve. Les Blazers ont donc perdu deux vrais role players, deux solides défenseurs sur qui compter pour récupérer… quoi ? Le pari Cam Reddish pourquoi pas si ça se développe, Matisse Thybulle ça fait toujours un défenseur sur les ailes même s’il tourne à 3 points de moyenne, les restes de Kevin Knox (lol), des picks pas hyper valuables… Waouh, il est loin le temps où on se disait que Portland allait bouger ses pions et choper un Kevin Durant.

Faire partir Josh Hart de peur de ne pas pouvoir le garder financièrement cet été ? Pourquoi pas à la rigueur. Voir partir Gary Payton II est un mystère absolu par contre. Un mystère aussi grand que la raison pour laquelle Jusuf Nurkic est toujours dans l’Oregon.

Pendant que tous les cadors de l’Ouest se renforcent à coup de stars et de signatures intelligentes, les Blazers font du surplace. Pire, ils sortent affaiblis de cette Trade Deadline et il va falloir batailler pour faire ne serait-ce que le Play-in… Il y a pourtant moins de trois matchs d’écart avec Dallas qui est quatrième. C’est pas comme si la saison pouvait être bazardée dès ce soir.

Plus qu’un échec d’un jour, c’est tout le projet Blazers qui vient de prendre un gros point d’interrogation sur la tronche. La franchise avait annoncé son envie de jouer les Playoffs et la gagne et les moves ont tout simplement montré l’inverse. Quel message envoyé à un Damian Lillard ? Le meneur fait cramer toutes les défenses du pays soir après soir mais il ne peut pas gagner tout seul, ou du moins pas sans de nouveaux renforts qualitatifs. On espère que Joe Cronin ne va pas lui vendre la prolongation estivale de Jerami Grant à grand coup de billets verts comme gage de compétitivité. Les Blazers foncent dans le mur à ce rythme.

Lillard a 32 ans aujourd’hui, il aura 33 ans cet été et Portland va bien devoir faire un choix à un moment. Actuellement, on sent que la franchise est dans une sorte d’entre-deux. Pas assez fort pour jouer le haut mais trop bon pour être un cancre. Pourtant, l’horloge de la montre de Dame tourne et la franchise va bien devoir choisir une direction car le ventre mou est la pire position possible en NBA.

Est-ce que tu tentes ce all-in comme vient de le faire par exemple Phoenix en allant chercher un vrai cador, quitte à mettre les picks, quitte à prendre un gros risque, pour rêver un peu plus haut ? Ou alors est-ce que tu optes pour une vraie reconstruction pour repartir sur un projet à long terme avec un nouveau leader, des finances au vert pour recommencer avec les mains libres ? Deux solutions possibles, mais c’est Joe Cronin qui a les cartes en main. Et pour le moment, on a l’impression qu’il nous annonce une misère d’atouts, un kems et la rebelotte en même temps… Pas clair le bonhomme.

Les Blazers étaient attendus comme de possibles animateurs de la Trade Deadline et ils se sont vautrés en beauté. Si vous connaissez un(e) fan de Portland, n’hésitez pas à lui envoyer un peu de love, c’est gratuit et il ou elle en a bien besoin.