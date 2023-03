C’était dans l’air depuis quelques jours/semaines, au gré des défaites des Blazers. Plus Portland s’éloignait des places intéressantes à l’Ouest plus on le sentait et c’est donc tombé en début de nuit : Damian Lillard a très probablement terminé sa saison.

C’est fort dommage mais c’est l’jeu ma povr’ Lucette, même si on a l’impression que le jeu à Portland…se répète encore et encore. Les faits ? Les Blazers déçoivent, perdent par conséquent plus qu’ils ne gagnent, tant et si bien qu’en fin de saison on ragequit et on laisse la star au repos, histoire d’être bien sûr de perdre et histoire, surtout, de ne pas blesser inutilement un mec qui prend 50 patates par an.

Allez salut Damian Lillard à l’année prochaine https://t.co/z6ni73o2Ha — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2023



Techniquement ? Rien de plus simple. Damian Lillard a le mollet qui siffle, et quand bien même ce serait un prétexte, les Blazers sont aujourd’hui à 4 victoires du play-in tournament, à moins de dix matchs de la fin de la saison régulière, en sachant qu’il leur a fallu un mois pour gagner leur quatre derniers matchs et qu’ils restent sur huit défaites en neuf rencontres.

Pas besoin de l’agrégation en mathématique pour comprendre que les Blazers ont donc tout intérêt à shutdown leur leader, même si ce dernier aura encore envoyé une saison de COCHON avec 32,2 points de moyenne, sa meilleure saison au scoring en carrière, le tout ponctué d’un très gros paquet de matchs à 40 points, de quelques uns à 50… à 60… et même une pointe à 71, allons donc.

Lees Blazers entrent donc officiellement dans la course au tanking et à Victor Wembanyama, et c’est aujourd’hui à se demander si l’arrivée d’un tel prospect ne serait pas la seule manière de redonner le sourire aux fans et un semblant de raison d’y croire à la franchise. Allez, road to the Lottery !