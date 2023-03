À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Pacers et Blazers : les Pacers ont perdu tout en réussisssant à énerver Trae Young, double dose de bonheur, et les Blazers n’ont pas joué mais ont annoncé en début de nuit qu’ils laisseraient très probablement Damian Lillard au repos sur la fin de saison. Et vous savez très bien ce que ça signifie.

Mauvaise opération du jour – Magic : on s’est creusé un peu, c’est même un peu capillotracté, mais si une franchise sue un peu ce matin dans cette drôle de course à l’armement c’est bien le Magic, qui va devoir gérer le retour en trombe des tanks Pacers et Blazers. Huit matchs à jouer pour Orlando et son futur ROY, et un objectif à six défaites MINIMUM. C’est possible ou c’est trop demander ?

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Hornets – Mavericks

21h30 : Lakers – Bulls

0h : Hawks – Grizzlies

0h : Celtics – Spurs

0h : Cavs – Rockets

0h : Magic – Nets

0h : Raptors – Wizards

1h : Blazers – Thunder

2h30 : Warriors – Wolves

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon