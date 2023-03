Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Nets, Suns et Pelicans : on en place une évidemment pour les Kings, qui se rapprochent de leur incroyable retour en Playoffs, mais ceux qui font la vraie bonne opé du jour ce sont les Nets, qui soufflent à la sixième place de l’Est, les Pels, qui rejoignent Wolves et Lakers avec un bilan de 37-37 grâce à leur quatrième victoire de suite, puis les Suns, tout heureux d’assoir leur place dans le Top 4 grâce à leur win face aux Sixers.

Mauvaise opération du jour – Heat, Jazz et Clippers : en revanche, à l’Ouest le Jazz apparait de plus en plus comme le probable dindon de la farce dans la course au play-in, et ce malgré l’incroyable match de Walker Kessler cette nuit face aux Kings. Les Clippers ont quant à eux gâché une belle munition en vue de la quatrième place alors que le Heat devra déjà jouer des matchs complets avant d’ambitionner la cinquième place à l’Est.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Hornets – Mavericks

21h30 : Lakers – Bulls

0h : Hawks – Grizzlies

0h : Celtics – Spurs

0h : Cavs – Rockets

0h : Magic – Nets

0h : Raptors – Wizards

1h : Blazers – Thunder

2h30 : Warriors – Wolves

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Nets – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Wolves, Mavs, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Mavs

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Wolves – Mavericks et Lakers – Pelicans