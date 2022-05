Une chose est d’ores et déjà certaine dans ces Playoffs NBA 2022 : il n’y aura pas de sweep en demi-finale de conférence. Et c’est tant mieux. Parce que toutes les séries sont aujourd’hui à 2-1, et deux équipes tenteront de revenir à égalité dès ce soir du côté de Dallas et Philadelphie.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 8 MAI

21h30 : Mavericks – Suns (1-2) (beIN Sports 3)

Mavericks – Suns (1-2) (beIN Sports 3) 2h : Sixers – Heat (1-2) (beIN Sports 3)

Il y a encore deux jours, on voyait mal comment les Mavericks et les Sixers allaient pouvoir survivre contre Phoenix et Miami vu le début de leur série respective. Aujourd’hui, le mood est complètement différent. Non pas que les Suns et le Heat ont perdu le contrôle de leur match-up, loin de là, mais l’espoir est clairement revenu dans le Texas et en Pennsylvanie. Les Mavs ont remporté de façon assez autoritaire le Game 3 grâce notamment au réveil de Jalen Brunson et aux cadeaux de Chris Paul. Quant aux Sixers, ils ont pu compter sur le retour d’un Joel Embiid masqué pour prendre le dessus sur la bande à Erik Spoelstra. Traduction, le momentum est désormais dans le camp de Dallas et Philly, et ce momentum pourrait les porter vers une nouvelle victoire afin d’égaliser. Un scénario qu’on valide parce qu’il n’y a rien de mieux en Playoffs que des séries qui sont à égalité 2-2 avant le Game 5. On n’a pas encore de Game 7 dans ces Playoffs 2022, alors on veut des séries qui se prolongent au max pour ces demi de conf’, peu importe le vainqueur au final.

Un Game 4 à l’Ouest, un Game 4 à l’Est, tout ça avec la possibilité pour les équipes menées de revenir à 2-2. Et cerise sur le gâteau, la première rencontre à Dallas va démarrer dès 21h30 heure française. Que demander de plus ?