Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 8 mai, c’est un programme énorme que nous propose la NBA avec deux matchs 4 de demi-finales de conférence dont un à une horaires très européenne ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Mavericks (2,15) – Suns (1,78)

02h00 : Sixers (1,83) – Heat (2,05)

Le pari qu’on sent bien

Joel Embiid marque minimum 25 points (2,00) : le pivot des Sixers a fait son retour, masqué et le pouce abîmé, lors du match 3 de cette série. Il a proposé 18 points et 11 rebonds qui ont fait le plus grand bien à une équipe de Philly qui s’est offert une victoire les remettant dans le coup. 25 points, ce n’est pas beaucoup pour un monstre offensif comme Joel. Cette très belle cote à 2,00 s’explique en deux raisons principales : Embiid n’est pas à 100% et la défense du Heat aura à cœur de serrer la vis après avoir complètement lâché le game 3. Rencontre physique attendue. Pour autant l’ami Joel a montré à de très nombreuses reprises cette saison qu’il fallait bien plus qu’une grosse défense pour l’empêcher de scorer. le risque ici réside plus dans la gêne de sa blessure au pouce et le port de ce masque de protection. Il a mis seulement 5 de ses 12 tirs au match précédent et 8 de ses 10 lancers. L’imaginer prendre plutôt 15 ou 18 tirs cette nuit, accompagné de sa dizaine de lancer n’a rien d’impossible. S’il met un peu dedans, la barre des 25 sera à portée.

Le combiné à tenter

Chris Paul fait au moins 8 passes décisives ET Jimmy Butler fait au moins 4 passes décisves (1,82) : Chris Paul tourne à plus de 9 passes décisives par match depuis le début de la campagne de Playoffs et il a atteint la barre des 8 à sept reprises en neuf sorties. La cote est à 1,29. Jimmy Butler tourne à 5,4 passes décisives de moyenne depuis le début des Playoffs. Il a atteint la barre des 4 caviars à cinq reprises sur les sept matchs auxquels il a participé. La cote est à 1,41.

Une petite folie pour finir ?

Luka Doncic pose 30 points, 10 rebonds et 10 passes décisives face aux Suns (5,50) : oui, c’est une flie. Notez que Luka Magic n’a pas encore atteint la barre des 10 passes décisives une seule fois au cours de ces Playoffs 2022. 30 points et 10 rebonds sont en revanche une sorte de monnaie courante chez le Slovène. Sauf que là, il faut tout en même temps. Une folic.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

