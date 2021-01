Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Nikola Jokic qui noircit la feuille face aux Spurs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 29 janvier, on a droit à un gros programme avec pas moins de dix matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Wizards (2,50) – Hawks (1,65)

01h00 : Hornets (2,45) – Pacers (1,67)

01h30 : Raptors (1,50) – Kings (2,90)

01h30 : Knicks (2,00) – Cavaliers (1,96)

01h30 : Pelicans (3,70) – Bucks (1,35)

02h00 : Thunder (3,50) – Nets (1,38)

02h00 : Magic (2,60) – Clippers (1,60)

02h00 : Wolves (3,50) – Sixers (1,37)

02h30 : Spurs (2,65) – Nuggets (1,58)

04h00 : Jazz (1,60) – Mavericks (2,65)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Nikola Jokic réalise une performance (total points + rebonds + passes) d’au moins 41 face aux Spurs (1,80) : spécialiste du triple-double et habitué aux perfs XXL cette saison, Nikola Jokic représente une valeur sûre. Le génie de Denver tourne cette saison à 25 points – 12 rebonds – 9 passes décisives de moyenne, évoluant soir après soir à un niveau de MVP. Et honnêtement, on voit personne du côté des Spurs être capable de l’arrêter. Le Joker devrait donc atteindre la barre des 41 unités – en combinant les points, les rebonds et les assists – sans trop de difficultés, sauf catastrophe. Et avec une cote plutôt intéressante, ça peut potentiellement représenter la bonne affaire de la nuit. Allez, le pari est posé.

Le combiné à tenter

Les Hawks gagnent chez les Wizards et les Bucks l’emportent chez les Pelicans (2,33) : parier contre l’équipe possédant le pire bilan de la NBA, c’est plutôt une bonne idée non ? On adore le top scoreur Bradley Beal, mais il est vraiment trop seul en ce moment. Entre les blessures, le COVID, les matchs reportés et un Russell Westbrook qui a l’air bien cramé, c’est très compliqué dans la capitale. Washington n’a pas gagné un match de basket depuis le 11 janvier et on ne voit pas les Hawks tomber contre eux, Atlanta restant sur quatre victoires en six matchs. Les deux défaites des Faucons ? Contre Brooklyn et Milwaukee, deux poids lourds de l’Est. En parlant de Milwaukee, les Bucks devraient faire le boulot sur le parquet des Pelicans, eux aussi dans le dur (huit défaites en dix matchs). Le meneur des Daims Jrue Holiday voudra briller contre ses anciens coéquipiers et avec le duo Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton à ses côtés, ça devrait le faire. Malgré deux défaites récentes contre les Nets et les Lakers, les Bucks tournent plutôt bien en 2021 (bilan de 9-3 sur le mois de janvier).

Une petite folie pour finir ?

Shai Gilgeous-Alexander marque au moins 25 points face aux Nets (2,55) : contre la défense portes ouvertes des Nets, un joueur du talent de SGA devrait pouvoir atteindre la barre des 25 points sans trop de soucis. La défense de Brooklyn, normalement c’est une valeur sûre pour parier contre.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne