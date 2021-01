La tension monte chez les Wizards : Westbrook exclu, Lopez exclu, Beal plein de seum… reste-t-il quelqu’un de zen à bord ?

Derniers à l’Est et pire bilan de la NBA, les Wizards sont bien loins de leurs espoirs du début de saison. Avec les défaites qui s’accumulent, la frustration grandit logiquement dans les rangs de Washington et cette nuit, ça s’est particulièrement vu.

Un MVP, un All-Star en puissance, un bon groupe de jeunes autour… on pouvait espérer de belles choses pour Washington cette saison en NBA. Pourtant, après seulement un mois de compétition c’est la douche froide pour Scott Brooks et ses ouailles. Avec une quatrième défaite consécutive et un bilan de 3-12 pour conclure ce mois de janvier, c’est un euphémisme de dire que les rêves de Playoffs sont aujourd’hui bien loin. Bradley Beal a beau s’arracher nuit après nuit dans des orgies offensives, rien n’y fait et la tension commence à être palpable. Encore battus dans les grandes lignes par les Hawks d’un Trae Young en feu, Washington ne parvient plus à joindre les deux bouts et les joueurs craquent totalement. Cela a d’abord commencé par Russell Westbrook, lequel a échangé quelques amabilités avec un Rajon Rondo taquin, se prenant une faute technique au passage. Il sera plus tard exclu du match. Et de un.

Westbrook and Rondo both got technical fouls after exchanging words 👀 pic.twitter.com/KPWuMNyUTM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2021

Avant cela, Bradley Beal avait également montré qu’il avait les nerfs, totalement dépité par la partie des siens et se plaignant à de nombreuses reprises dès le début du match.

Beal has not stopped complaining for like a quarter and a half. Already has one tech. It will be a miracle if he makes it through this game without getting tossed — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) January 30, 2021

On finira ensuite avec le Prix Nobel du jour, Monsieur Robin Lopez, qui s’est fait sortir alors qu’il n’était même pas sur le parquet. Il aurait peut-être fallu lui rappeler que l’absence des fans aide les arbitres à tout entendre, même avec le masque.

uh, so, two technical fouls for Robin Lopez, who wasn't even in the game 😬 — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) January 30, 2021

A côté de ces faits de jeu, l’équipe de Brooks aura encore livré un match assez pauvre. Brodie a fait une de ses meilleures perfs depuis son arrivée à D.C avec un shoot bien au point (pour une fois) mais lui et Beal étaient bien trop seuls pour espérer quelque chose. Il y aura bien eu une petite révolte sur la fin mais Trae Young a vite fermé la boutique pour assurer à sa troupe un succès tranquille (+16). Qui sait combien de temps les Wizards pourront tenir avec cette ambiance et ce manque de solution pour aller de l’avant ? C’est peut-être l’heure pour certains de dire au revoir, merci, et de rebâtir la maison.

Les Wizards ont encore paumé cette nuit contre les Hawks et la tension monte dans les rangs des fédéraux. Robin Lopez et Russell Westbrook expulsés, Bradley Beal dans sa rage, on ne donne pas cher de l’avenir de Scott Brooks à son poste. Bref, attention aux prochaines semaines dans la capitale américaine.