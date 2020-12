Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Anthony Davis qui cartonne face aux Mavericks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jour de Noël, un très joli programme nous attend avec cinq affiches XXL pour le Christmas Day. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

18h00 : Heat (1,65) – Pelicans (2,45)

20h30 : Bucks (1,20) – Warriors (5,15)

23h00 : Celtics (2,30) – Nets (1,73)

02h00 : Lakers (1,38) – Mavericks (3,40)

04h30 : Nuggets (2,25) – Clippers (1,75)

Le pari qu’on sent bien

Anthony Davis marque plus de 24 points contre les Mavericks (1,80) : discret lors du match d’ouverture face aux Clippers (18 points, 7 rebonds), Anthony Davis doit lancer sa saison ce soir contre Dallas. Ça tombe bien, y’a pas grand monde qui peut défendre sur lui chez les Texans (pas que chez les Texans d’ailleurs) et on s’attend donc à une belle soirée au scoring de la part du monosourcil. Plus de 24 pions à mettre, normalement ça devrait le faire pour celui qui reste sur une campagne à 26,1 points de moyenne lors de sa première saison chez les Lakers de LeBron James. Des Lakers qui compteront sur lui pour décrocher une première victoire après la défaite de l’Opening Night. Avec une cote à 1,80, c’est le bon plan du soir.

Le combiné à tenter

Les Bucks l’emportent face aux Warriors et les Nets gagnent à Boston (2,08) : on mise sur deux favoris de la Conférence Est dans ce combiné spécial Christmas Day. Les Bucks et les Nets vont s’échanger leurs adversaires du premier match et on voit bien les deux équipes repartir avec la win en ce 25 décembre. Milwaukee a lâché sa première rencontre à Boston dans les dernières secondes, on peut compter sur la bande à Giannis Antetokounmpo pour avoir le couteau entre les dents, et donner la leçon à une équipe des Warriors où évolue un Stephen Curry bien isolé (Draymond Green ne jouera pas). Des Warriors qui ont pris cher à Brooklyn face à des Nets déjà chauds sous l’impulsion de Kyrie Irving et Kevin Durant. Ces deux-là vont débarquer à Boston avec la ferme intention d’envoyer un message, eux qui avaient déjà guidé Brooklyn vers une large victoire au TD Garden en pré-saison. Pour rappel, les Celtics sont toujours privés de Kemba Walker.

Une petite folie pour finir ?

Kawhi Leonard et Nikola Jokic marquent tous les deux 25 points ou plus (3,20) : on annonce un gros duel entre la star des Clippers et celle des Nuggets. Ça va scorer de chaque côté, c’est sûr, faut juste atteindre la barre des 25. Allez les gars, on se bouge.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).