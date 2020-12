NBA Christmas Day 2020, preview Nuggets – Clippers : cette année la bûche est serbe, mais c’est un autre genre de bûche

4h30 du matin, les quelques rescapés installés très au fond du canapé ont les yeux embués et les boutons du jean défaits depuis un moment. Quatre matchs ont déjà eu lieu, six repas aussi, et la seule raison qui fait tenir les courageux demeure cette envie de dire « j’y étais ».

L’affiche de ce dessert très tardif ? Nuggets-Clippers, un match au bon goût de l’Ouest et au bon arrière-goût de choke côté californien. Il y a un peu plus de deux mois les joueurs de Doc Rivers – parti depuis à Philadelphie – menaient 3-1 et de quinze points face à Denver dans le Game 5… avant de s’écrouler de manière assez incroyable, attisant le feu des critiques sur une franchise qui a pris la mauvaise habitude de faire parler d’elle par les défaites. Depuis ? Paul George a signé un chèque grandeur nature, Tyronn Lue s’est installé sur le banc, Serge Ibaka et Nicolas Batum ont ramené leur expérience, Luke Kennard sa fraîcheur, et Montrezl Harrell est devenu l’homme à abattre en rejoignant l’ennemi Lakers. Côté Nuggets ? Peu de changements si ce n’est l’émergence toujours plus folle du trio Nikola Jokic / Jamal Murray / Michael Porter Jr., le départ de Jerami Grant vers la Banque Populaire de Detroit, l’arrivée de JaMychal Green en provenance des… Clippers ou celle de Facundo Campazzo du Real. On part donc sur un choc entre deux équipes qui se connaissent par coeur ou presque, devant nos petits yeux mi-clos et bégayant de plus en plus à chaque temps-mort.

La technique parfaite ? Ne pas être seul, ne pas s’allonger, boire beaucoup d’eau. Demander aux copains de vous frapper quand le sommeil frappe trop fort à votre porte, et être simplement heureux d’être encore debout demain à 8h du matin, à se dire « un Noël de plus torché entre du basket et de la graille ».