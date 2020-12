Christmas Day 2020, preview Lakers – Mavericks : LeBron James face à Luka Doncic, il est là votre plus beau cadeau de Noël

Parmi les cinq affiches du Christmas Day 2020, c’est peut-être celle qui contient le plus de hype. Lakers – Mavericks, le King LeBron James qui accueille le phénomène slovène Luka Doncic, difficile de demander mieux quand on est un drogué de la balle orange.

Lorsqu’il s’agit d’hyper les gens, la NBA sait exactement comment s’y prendre et ce n’est pas un hasard si les maîtres du calendrier ont prévu un Lakers – Mavericks en prime time heure US. Réunir LeBron James et Luka Doncic sur le même parquet à Noël, sans oublier évidemment Anthony Davis, c’était presque une évidence. Le Roi d’un côté, toujours installé sur son trône à quasiment 36 balais, et Luka de l’autre, véritable génie de seulement 21 piges qui pourrait bien régner sur la Ligue à son tour dans quelques années. Doncic a grandi avec LeBron, il a idolâtré LeBron et possède cette intelligence, cette vision de jeu, et ces qualités de chef d’orchestre qui rappellent clairement le numéro 23 des Lakers. James l’a dit lui-même, il se reconnaît en Luka, à tel point qu’il voulait l’attirer chez Nike dans la Team LeBron, Doncic terminant finalement chez Jordan Brand.

« Luka est l’un de mes joueurs favoris en NBA aujourd’hui. Tout simplement parce qu’on possède la même façon de jouer. L’équipe d’abord, on implique les autres, et si tu veux que je score, je peux scorer. Mais dans le même temps, je vais toujours impliquer mes gars. […] Je joue pour l’équipe, et je prends du plaisir. »

Ça, c’est sans doute le plus beau de tous les compliments pour le Slovène. Luka et LeBron vont se rencontrer pour la septième fois depuis l’arrivée de Doncic en NBA en 2018, et ça devrait faire des étincelles malgré le petit bobo à la cheville de James. On se rappelle tous de ce duel XXL en novembre 2019 à Dallas, quand les deux superstars ont sorti le grand jeu dans un match énorme qui s’est terminé par une victoire des Lakers en prolongation 119-110. 39 points, 12 rebonds, 16 passes, 4 interceptions pour BronBron, 31 points, 13 rebonds, 15 caviars pour Luka. Rebelote ce soir ? Y’a moyen. Les deux voudront donner le ton et mettre leur équipe sur le droit chemin après la défaite inaugurale, les Lakers s’inclinant face aux Clippers et les Mavericks tombant sur le parquet de Phoenix. Si on devait mettre une pièce, on miserait quand même sur les Angelinos, parce que deux revers à la maison pour commencer la saison, ça ferait quand même bien tache pour les champions en titre. Et quand on sait que LeBron peut potentiellement dépasser la légende de Los Angeles Kobe Bryant pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire du Christmas Day (il est actuellement troisième avec 361 points, derrière Oscar Robertson et donc Kobe, premier avec 395 points), on se dit que ça risque d’être tendu pour des Mavs privés de Kristaps Porzingis.

Lakers – Mavericks, LeBron vs. Luka, c’est à 2h du matin en direct du Staples Center. Pas besoin de vous dire que le match est immanquable, ça va de soi.