NBA Christmas Day 2020, preview Celtics – Nets : de chaudes retrouvailles pour Noël, mais pas de cadeau à offrir sur le parquet

Troisième affiche du Christmas Day après le Heat – Pelicans du début de soirée et le Bucks – Warriors en prime time chez nous, la rencontre opposant les Celtics aux Nets devrait nous réserver quelques belles surprises. Des grands noms, des retrouvailles, deux favoris de l’Est… y’a tout ce qu’il faut pour se régaler, public ou pas.

Comme on se retrouve. Il y a quelques jours à peine, les Nets avaient fait le déplacement à Boston pour disputer leur deuxième et dernier match de pré-saison, et accessoirement donner une petite leçon aux Verts. C’était la toute première rencontre de Kyrie Irving face à Beantown depuis son départ à l’été 2019, lui qui a sagement attendu un match à huis clos pour revenir sur ses anciennes terres. #Génie. Il en a profité pour chasser les mauvais esprits, sans doute que certains souvenirs douloureux sont revenus à la surface à l’intérieur du TD Garden. Faut être honnête, l’expérience Uncle Drew à Boston ne s’est pas vraiment passée comme prévu. Deux saisons seulement, une première qui était très bien partie mais qui s’est terminée à l’infirmerie pour Kyrie, et une seconde chaotique où le collectif des Celtics a explosé. On connaît la suite, Irving est rentré chez lui pour rejoindre les Nets, devenant ainsi la cible préférée des fans des C’s, qui n’ont probablement toujours pas oublié ce moment où Drew a annoncé vouloir prolonger chez les Verts juste avant le début de la saison 2018-19. Mais tout ça, c’est du passé. Kyrie a salué tous ses copains de Boston, de Jayson Tatum à Jaylen Brown en passant par Daniel Theis, et la page est désormais tournée de part et d’autre.

Kyrie burning sage around TD Garden before Nets-Celtics tipoff (via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/J3E7Mu2BuX — Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2020

Mais si Kyrie semble en bons termes avec les membres de son ancienne équipe, on peut compter sur lui et les Celtics pour ne pas se faire de cadeau une fois que la rencontre entre Boston et Brooklyn aura débuté. L’esprit de Noël, c’est beau, c’est mignon, c’est sympa, sauf qu’il y a un match de basket à gagner, un match qui oppose deux franchises possédant de grandes ambitions à l’Est. Les Nets ont montré dans leur match d’ouverture face aux Warriors qu’ils étaient prêts à foutre le feu à la Ligue, Kyrie proposant un premier festival offensif pendant que Kevin Durant rappelait à tout le monde à quel point il était fort avec un ballon orange dans les mains. Une rupture du tendon d’Achille ? Boarf, c’est pas grand-chose quand on possède un tel talent. En parlant de talent, Jayson Tatum est plutôt pas mal dans le genre, et ce n’est pas le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo qui dira le contraire. 30 points face aux Bucks et le panier de la gagne sur la tête du Freak, il ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ. Et si Jaylen Brown – auteur de 33 points dans le match d’ouverture – enchaîne, ça risque de nous donner un affrontement bien explosif ce soir. L’occasion pour les deux équipes d’envoyer un premier message à la concurrence.

Si le Lakers – Mavericks est sans doute LA grande affiche de Noël avec le duel LeBron James – Luka Doncic, ce Celtics – Nets promet également beaucoup. Jayson Tatum et Jaylen Brown d’un côté, Kyrie Irving et Kevin Durant de l’autre, let’s go baby !