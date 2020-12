NBA Christmas Day 2020, preview Bucks – Warriors : attention, Giannis Antetokounmpo a les boules, les boules de Noël bien sûr

Les luxuriantes forets du Wisconsin verront ce vendredi leurs sapins décorés par quatre titres de MVP en une seule soirée mais également par toute une guirlande de frustration de Giannis Antetokounmpo. Après l’élimination prématurée des Playoffs 2020, voilà que pour la grande rentrée du Grec, Jayson Tatum a foudroyé le Daim d’un royal game winner sur sa tête. Notre petit doigt nous dit que le Freak voudra remettre les pendules à l’heure sur la scène du Christmas Day, et que celles-ci indiqueront 20h30 en France pour le début du match.

Au moment d’entamer le troisième round culinaire des fêtes de Noël, déjà le deuxième de trop après un réveillon trop intense, il vous sera possible d’expédier ce repas pour aller tranquillement regarder ce Milwaukee – Golden State qui laissera place à… la frustration de deux équipes. Littéralement désossés par Kevin Durant et Kyrie Irving en grand opening de cette saison 2020-21, les Warriors auront à cœur de montrer un meilleur visage face aux Bucks, après avoir été particulièrement maladroits face aux Nets, Stephen Curry compris (2/10 du parking pour lui). Mais alors que nous serons en prime time en France, il ne sera que 13h30 à Milwaukee et il faudra vite digérer la bûche pour les hommes de Steve Kerr sous peine d’être fessés et privés de cadeaux par ce père fouettard de Giannis Antetokounmpo. Particulièrement chauffé par une accumulation de gestes dignes d’un franchise player des Clippers lors des derniers Playoffs, une blinde prise à l’intersaison, un 3-points dans les dents à 4 dixièmes de la fin et un lancer-franc winner en plein dans l’arceau pour une défaite d’un point face aux Celtics lors du premier match de la saison (122-121), pfiou, le Grec voudra remettre l’église au centre du village avec toute la crèche qui va avec, une checrè ornée de 3 lettres en capital : M-V-P.

Trois lettres bien connues par Stephen Curry, mais un Cucu qui devra encore une fois faire sans Draymond Green, toujours out pour son pépin au pied qui se transforme en véritable épine dans celui des Warriors. Face à des Bucks bien en place collectivement avec Khris Middleton et Jrue Christmas Holiday qui ne se font pas prier pour se gaver au scoring avec les espaces entraînés par leur Grec préféré, les Warriors devront se montrer plus solides, moins brouillons et faire preuve de plus de patience comme un enfant qui doit attendre le 25 pour ouvrir ses cadeaux. Si Curry retrouve son adresse normale donc anormale et que Wiggins découvre la coordination, alors les Warriors pourront lâcher les chevaux avec leurs athlètes Kelly Oubre Jr. ou James Wiseman et essayer de rivaliser, au moins offensivement, avec Milwaukee… sinon ce sera soupe à la grimace et dinde bien bien fourrée.

Pas de rennes mais des Daims en colère qui foncent tête baissée sur des Warriors déjà meurtris dans leur chair. C’est pas vraiment l’esprit de Noël, mais quand Giannis Antetokounmpo est agacé, les fêtes de fin d’année ne sont plus vraiment dans ses priorités.

Source texte : Rotoworld