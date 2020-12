NBA Christmas Games : les matchs de Noël ont leaké, Lakers – Mavs en prime time avec Luka versus LeBron !

Si les calendriers des 30 franchises NBA devraient officiellement tomber cette semaine, les premières dates majeures concernant la saison 2020-21 commencent à tomber, petit à petit. Après la cérémonie du Hall of Fame et le futur play-in tournament de la fin de régulière, ce sont les matchs de Noël qui ont leaké via l’incontournable Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pour les Christmas Games, y’a du lourd au menu !

C’est un classique de chaque saison en NBA, un grand rendez-vous qui nous permet de digérer un quintal de bouffe devant des matchs de basket. Chaque année, Adam Silver et sa clique nous proposent 5 rencontres à gros potentiel médiatique le 25 décembre, pour s’assurer que le monde entier passe son soir de Noël devant du panier-ballon. Ainsi, on retrouve en permanence les plus grandes stars et les plus gros marchés afin que les audiences soient maximales, mais c’est aussi l’occasion de voir quels joueurs et quelles équipes tapent dans l’oeil de la Ligue. Car on ne va pas se mentir, les Christmas Games en NBA, on s’en souvient nettement plus dans les finances de la boîte que dans les bilans de fin de saison. C’est d’ailleurs un des éléments sur lesquels les propriétaires poussaient lorsque la date de reprise était en discussion : zapper le 25 décembre représenterait une sacré somme de dollars en moins, car cette date brasse un paquet de pognon. Le début de la saison NBA étant acté pour le 22 décembre, on attendait les cinq affiches très attendues. Elles sont ainsi tombées, avec un léger doute émis par le Woj mais qui devrait très vite être enlevé.

18h : Heat – Pelicans

20h30 : Bucks – Warriors

23h : Celtics – Nets

02h : Lakers – Mavs

04h30 : Nuggets – Clippers

Frottez-vous les mains, et réservez déjà votre 25 décembre au soir, car il y aura de la grosse confrontation à observer du début à la fin ! On commence évidemment avec le Heat, à domicile, qui a brillé dans la bulle d’Orlando et attiré un paquet de nouveaux fans. Les groupies de Tyler Herro pourront ainsi apprécier la bataille entre Bam Adebayo et la machine à cash pressentie par la NBA, Zion Williamson. De retour à 100%, le monstre de Louisiane sera accompagné par ses boys dont Lonzo Ball, mettez Jimmy Butler ainsi que Brandon Ingram dans le tas et vous avez des équipes qui vont merveilleusement lancer les hostilités. Attention tout de même à ne pas nous offrir l’horreur de Noël 2015, avec un Heat – Pelicans qui était tout simplement à chier.

On enchaînera chez les Bucks pour le Tampering Game, avec Giannis Antetokounmpo d’un côté et Stephen Curry de l’autre. Les Warriors, orphelins de Klay Thompson, auront tout de même à coeur de bien démarrer leur saison en allant se promener dans le Wisconsin. Si le Chase Center aurait été la salle la plus hype pour accueillir ce match, l’arène de Milwaukee fera très bien le taf et accueillera James Wiseman avec grand plaisir. Les débuts de Jrue Holiday avec ses nouveaux copains, le duel entre Draymond Green et le double-MVP en titre, mettez Kelly Oubre, Khris Middleton, et Steve Kerr dans le four et vous avez un affrontement qui nourrira sans problème les chaînes télévisées américaines le lendemain, entre victoire troublante des Warriors et annihilation signée par les Bucks.

Quelqu’un a du sel ? On en aura bien besoin pour le troisième match de la soirée, à Boston, entre les Nets et les Celtics. Le retour de Kyrie Irving dans le Massachusetts devrait augmenter le niveau de testostérone dans les rues de Boston, c’est sans parler du retour de Kevin Durant à la compétition qui sera lui attendu par toute la planète basket. L’idéal pour échauffer KD, c’est lui proposer l’ailier montant dans la hiérarchie à son poste ces derniers mois, un certain Jayson Tatum. Entre les gamineries de Marcus Smart prévues sur les joueurs extérieurs, les retrouvailles entre Kyrie et Tristan Thompson, cette bataille de la Division Atlantique et le retour de Caris LeVert dans une salle qu’il a allumée cette année, on va se régaler. Bien évidemment, on ne parle pas de Steve Nash et de Brad Stevens, qui eux aussi ambianceront la partie.

Prime time, main event, appelez cela comme vous voulez mais l’affiche de 2h du matin sera la plus belle au niveau de l’affiche. La NBA a réalisé son rêve médiatique, en installant un duel entre LeBron James et Luka Doncic le soir de Noël. Petite pause, car des larmes de bonheur viennent de couler. Pendant que le King et Anthony Davis enfileront leur bague de champion, la Ligue observera si passation de pouvoir il y a, entre un joueur qui a dominé la NBA depuis plus de 10 ans et un phénomène qui a prévu d’en faire de même sur la décennie à venir. Orphelins de Porzingis, les Mavs seront tout de même ravis de tester Josh Richardson et leurs nouveaux jouets, pendant que Frank Vogel voudra montrer les bases à Dennis Schröder, Marc Gasol et Montrezl Harrell, entre autres. Un moment qui s’annonce magique entre ces deux équipes.

Enfin, la nuit se terminera sur un classique des derniers Playoffs, à savoir les Nuggets opposés aux Clippers. On ne va pas vous faire de dessins, le 3-1 lead de Los Angeles reste dans de nombreuses têtes, et Denver a séduit beaucoup de monde à Orlando. Du coup, en plus de Jokic et Murray qui devront montrer que cette remontada n’était pas du pipeau, on aura la montée en puissance de Michael Porter Jr et les débuts de JaMychal Green aux Nuggets, ancien des Clippers qui a affirmé cette semaine que son choix n’était pas compliqué car à Denver il y avait du coeur… Ambiance ! Kawhi Leonard, Paul George, Tyronn Lue en coach principal, l’intégration de Serge Ibaka et le bla-bla de Patrick Beverley, tout cela on s’y attendra en plus de la faute technique protocolaire de Marcus Morris. Parfait pour bien finir ce marathon de la balle orange.

S’il ne devrait pas y avoir de fan, ou très peu dans certaines salles, les affrontements seront tout de même de toute beauté pour célébrer le grand retour de la NBA. Vous savez quoi faire ? Mais si, vous savez quoi faire. On réserve le 25 décembre au soir, on embarque les restes du repas de famille, on se lave les mains et on vient passer la nuit basket avec toute la communauté TrashTalk, pour ce lancement de la saison NBA 2020-21 !

