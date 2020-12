La dernière fournée de maillots City Edition est sortie : le Heat fait péter le maillot Vice ultime, petite pensée aux daltoniens

Depuis plusieurs semaines, les équipes NBA dévoilent tour à tour leur maillot City Edition pour la saison à venir et on vient d’avoir une nouvelle fournée, avec le Heat en vedette. La franchise de Miami a en effet dévoilé son dernier jersey Vice, qui mélange le rose et le bleu turquoise des précédents.

Cette fois-ci, c’est le dernier. Depuis plusieurs saisons, le Heat surfe sur la campagne Vice pour ses maillots, avec plusieurs éditions qui ont souvent été très appréciées des drogués de la balle orange. Le blanc, le noir, le rose, le bleu turquoise, et maintenant on a droit à un mix des deux derniers pour finir en beauté. Ce jersey, intitulé « ViceVersa » et dévoilé sur le compte Twitter de la franchise de Miami, flashe bien comme il faut et rend très bien sur des mecs comme Tyler Herro ou Bam Adebayo, symboles de la jeunesse victorieuse et très prometteuse du Heat. Accessoirement, il peut aussi servir pour ceux qui veulent sortir à Sud Plage quand le soleil se couche et que la Night Life commence. Si l’excentricité de ce maillot ne va probablement pas plaire à tout le monde, ici on valide car le mélange des couleurs se fait assez naturellement (on a même du violet qui apparaît au milieu, c’est magique), aussi naturellement qu’un lay-up de Tyler dans le trafic. Reste à voir à quel moment le Heat va porter ces maillots cette saison mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne va pas les rater quand on mettra le League Pass, d’autant plus que le parquet de l’American Airlines Arena aura les mêmes couleurs.

More Heat “Vice Versa” looks including the court. pic.twitter.com/HPCoZ9xvZ0 — Will Manso (@WillManso) December 1, 2020

Ce maillot a un peu fait de l’ombre à tous les autres qui ont été dévoilés aujourd’hui, à savoir ceux présentés par les Bucks, les Clippers et les Pacers. Si celui que portera Giannis ne nous inspire pas forcément, on dit oui au nouveau jersey de Los Angeles et d’Indiana. Les Clippers ont repris leur maillot version GTA San Andreas de l’an dernier mais il sera désormais noir et le rendu est très sympathique. Quant à la dégaine de Kawhi Leonard, on ne dira rien.

Running it back in black. pic.twitter.com/tFDhLH82i1 — LA Clippers (@LAClippers) December 1, 2020

Les Pacers ont eux décidé de ressortir les rayures, comme pour rappeler le bon vieux temps. Indiana avait adopté un style similaire pour la saison 1997-98 et jusqu’à la campagne 2005-06, la toute dernière de la légende locale Reggie Miller. On rend honneur au passé tout en gardant une pointe de modernité, c’est tout ce qu’on aime dans ce maillot bleu du plus bel effet.

These are more than pinstripes. They are a symbol of who we are and what we represent. There is #PowerINPinstripes.https://t.co/c1uqbVoVd9 pic.twitter.com/eGMLEPXjTd — Indiana Pacers (@Pacers) December 1, 2020

Si un certain nombre de maillots City Edition sont loin de faire l’unanimité, la fournée qui est sortie aujourd’hui est de très bonne facture. Quelque chose nous dit que la carte bancaire risque de chauffer dans les jours à venir.

Source texte : Twitter