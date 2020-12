Le JTT : Christmas Day, les 5 matchs de Noël sont annoncés !

Comme vous le savez désormais, à chaque grande annonce, c’est JTT. Et cette nuit, les affiches du Christmas Day sont tombées, obligation donc de revenir directement dessus histoire d’analyser le programme mis en place par la NBA pour Noël.

Cinq matchs. Cinq grosses affiches. Si l’année 2020 ne sera jamais comme les autres, certaines bases restent et on aura droit cette année à un Christmas Day très sympathique malgré l’absence partielle ou complète des fans. Le 25 décembre prochain, le marathon commencera avec une bataille entre le Heat – dernier finaliste NBA – et les Pelicans de l’ami Zion Williamson. On enchaînera avec un Bucks – Warriors pour le clash entre le double MVP Giannis Antetokounmpo et l’ancien double MVP Stephen Curry, avant que Kyrie Irving ne revienne à Boston avec Kevin Durant à ses côtés pour un Celtics – Nets qui s’annonce épique. Épique, comme le duel entre LeBron James et Luka Doncic dans un très joli Lakers – Mavericks, et on terminera la soirée avec un Nuggets – Clippers qui rappellera de bien mauvais souvenirs à ces derniers.

Allez, on part sur une petite vingtaine de minutes pour discuter de ce très joli Christmas Day, qui suivra les matchs d’ouverture de la saison trois jours plus tôt.