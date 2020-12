Reggie Jackson rempile aux Clippers : pas la nouvelle de l’année à Los Angeles, enfin on croit, enfin peut-être

Libre de tout contrat depuis la fin de sa pige avec les Clippers la saison passée, Reggie Jackson aura finalement convaincu l’Etat Major californien de le re-signer sur un an. On connaissait les besoins de la bande à Kawhi pour la mène… pas sûr que Reggie coche toutes les cases, mais l’ancien Piston peut se féliciter de rester chez un contender (?) au titre.

On le savait, nos chers Clippers cherchaient un renfort créatif au poste 1 pour suppléer ce chihuahua bulldog de Patrick Beverley. Un meneur-passeur qui drive bien son équipe, et voilà qu’ils ont donc décidé (ont-ils vraiment eu le choix ?) … de re-signer Reggie Jackson, arrivé à la mi-saison l’année dernière après son buyout de Detroit. Pas exactement ce que devaient espérer les supporters bleus et rouges, mais il faut croire que son apport de 9,5 points, 3,2 assists et 3 rebonds en 21 minutes de sortie de banc a plu. Suffisamment en tout cas pour lui donner ce rôle important dans la rotation.

Free agent guard Reggie Jackson is returning to the Los Angeles Clippers on a one-year deal, sources tell ESPN. Jackson is expected to play a prominent role in the Clippers backcourt rotation. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2020

Pour pas cher, les Clippers poursuivent là avec un joueur d’expérience qui connait la maison. Pas forcément un winner, mais à 30 ans, l’ami Reggie commence à bien connaître la grande ligue et apportera sa dimension physique pour dynamiter quelques défenses avec de belles minutes en lignes de mire. Les hommes de Tyronn Lue (toujours un plaisir d’écrire cela) continuent donc leur opération renfort du banc après l’arrivée de Nicolas Batum. On espère, en tout cas, que Reggie Jackson and co. seront en forme d’entrée de jeu avec ce probable déplacement chez leurs bourreaux de Nuggets pour un Christmas Day qui s’annonce chaud bouillant.

Pour un an et pour pas cher, mais pas vraiment pour le profil complémentaire attendu, les Clippers offrent donc leur place de remplaçant du duo Beverley-Lou Williams à un Reggie Jackson toujours à même de rendre de bons services. Le titre ne se gagnera sûrement pas dans ce mouv’ pour les Clippers, mais la construction continue.

