Ouverture des training camps et Media Day NBA : infos, déclas, punchlines, ça sent bon la reprise

Le mois de décembre vient de commencer et dans cette année pas comme les autres, cela signifie que la NBA fait sa rentrée après des grandes vacances plutôt… courtes. Hier, c’était le début des camps d’entraînement et avec ça, on a eu droit à pas mal de déclas, Media Day style. Ainsi, on a fait le tour pour vous ressortir les passages les plus intéressants en vue de la saison à venir. Let’s go !

# Warriors

Dans la Baie, Steve Kerr a lâché de l’info concernant son futur cinq majeur et les rotations qu’il envisage. La blessure de Klay Thompson a évidemment chamboulé les choses, mais coach Kerr a déjà son schéma en tête, avec cependant un point d’interrogation pour le poste de pivot. OK James Wiseman est numéro 2 de la Draft, OK il a du potentiel, mais patience.

Steve Kerr a été très clair sur ses titulaires. 4 sûrs et certains, le poste de pivot à définir. PG : Curry

SG : Wiggins

SF : Oubre

PF : Draymond

C : Wiseman est censé avoir le spot. Mais Kerr a mis le frein d'entrée, indiquant que Kevon Looney avait + de bases solides. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"Je suis excité pour Wiseman, mais je veux aussi calmer les gens qui attendent trop de lui, trop tôt. Il n'a joué que 3 matchs en NCAA, il a beaucoup à apprendre. Looney a mis du temps avant de comprendre son rôle en 5, il sera + avancé que Wiseman défensivement." Steve Kerr. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

Selon Steve Kerr, au moment présent il souhaite coller les minutes de Curry sur celles de Draymond, et ainsi filer les clés du second unit à Kelly Oubre, Andrew Wiggins et Eric Paschall. On va retrouver le duo Curry-Draymond à la base de n'importe quelle attaque de Golden State. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Mavericks

Du côté des Mavericks, Luka Doncic a réussi à faire flipper tout le monde en lâchant une décla des plus banales. Il a bossé, il a progressé, très bien. Luka a bossé, Luka a progressé, là tout de suite on commence à suer à grosses gouttes vu le niveau démontré lors de sa campagne sophomore. Voilà qui promet et qui devrait aider les Mavericks à mieux finir les matchs. En tout cas, Doncic pourra compter sur la nouvelle recrue Josh Richardson pour jouer le rôle de garde du corps.

"J'ai bossé sur tout mon jeu, mais j'ai surtout travaillé sur mon tir. J'ai pris beaucoup de tirs. Si vous n'êtes pas le meilleur dans ce que vous faites, vous devez continuer à travailler." (74% aux lancers, 32% à trois-points) Luka Doncic saison 3, bientôt sur vos écrans. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"Cette saison sera encore meilleure pour nous. On a galéré à finir certains matchs l'an dernier et cela fait partie du processus pour chaque équipe jeune, mais je crois que tout le monde a appris de cela." Luka Doncic veut que les Mavs passent un cap, money-time inclus. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"Je n'apprécie pas du tout quand quelqu'un essaye d'embrouiller mes frères. Je suis comme ça. Mais je ne suis pas un instigateur." Josh Richardson, concernant un potentiel rôle de body-guard de Doncic, en duo WWE avec James Johnson. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Nuggets

Si Jamal Murray et Nikola Jokic représentent évidemment le duo de base des Nuggets, il va falloir trouver le bon équilibre autour, notamment après le départ surprise de Jerami Grant. Paul Millsap a prolongé et JaMychal Green est arrivé, mais on gardera surtout un œil sur Michael Porter Jr., sans oublier… Facundo Campazzo.

Les titulaires aux postes 1 et 5 sont logiquement verrouillés à Denver, avec Murray et Jokic. Le reste ? Postes 2, 3 et 4 à définir. Mike Malone a tout de même précisé : Michael Porter Jr a le talent pour être All-NBA. Donc titulaire potentiel aux côtés de Jokic cette saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"Il est tellement casses-couilles à défendre. Désolé pour l'expression, j'ai oublié comment on faisait les interviews." Luka Doncic concernant Facundo Campazzo, qui vient de rejoindre les Nuggets après avoir été coéquipier de… Luka au Real Madrid. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Cavaliers

Andre Drummond Défenseur de l’Année ? Visiblement, c’est l’objectif pour le pivot des Cavaliers, qui rentre dans sa dernière année de contrat et qui va tenter de cartonner à Cleveland. Avec seulement huit matchs dans l’Ohio l’an dernier, on attend de voir ce que ça peut donner cette saison. Autre joueur attendu, le sophomore Darius Garland.

On a vu quelques vidéos habituelles d'Andre Drummond en train de taper ses meilleurs workouts, il a tout de même annoncé un bel objectif pour la saison à venir : Défenseur de l'Année. Il affirme que les Cavs le mettent en bonne position pour y arriver. (Spoiler : pas sûr.) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

Larry Nance Jr a indiqué que Darius Garland était "de très loin" le meilleur joueur des Cavs lors de leur mini-bulle il y a quelques semaines entre membres de l'équipe. Garland est très attendu sur sa seconde saison pro. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Clippers

Le pivot des Clippers Ivica Zubac a été bavard hier. Clairement, il indique qu’après le choke de septembre dernier, l’autre équipe de Los Angeles va revenir avec le couteau entre les dents. Bah oui, y’a beaucoup beaucoup de bouches à fermer. Zu a également profité de son apparition derrière les micros pour faire une dédi spéciale à Doc Rivers.

"Tyronn Lue sera super pour nous. Il va tout bien assembler collectivement. Offensivement, on va bien plus partager la balle, bien plus courir, bien mieux utiliser les forces de chacun. C'est le fit parfait, il nous connaît déjà très bien." Ivica Zubac, dédicace à Doc Rivers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"Il y a des gens qui ne nous mettent même pas dans la conversation pour remporter le titre. Et on aime ça. On aime toutes ces discussions négatives. Ce sera notre état d'esprit tout au long de la saison. Les gars sont plus déterminés que jamais." Ivica Zubac. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Bulls

Beaucoup de changements aux Bulls durant l’intersaison. Nouveau management, nouveau coach, nouvelle philosophie. Avec Billy Donovan aux commandes et Arturas Karnisovas dans les bureaux, les Taureaux veulent désormais courir. Quant à Zach LaVine et Lauri Markkanen, ils ont affirmé leur désir de rester à Chicago pour faire partie de cette nouvelle ère.

C'est un des secrets les moins bien gardés en NBA : les Bulls pourraient jouer TRÈS vite cette saison. Karnisovas en a remis une couche, Billy Donovan pareil. Moins d'isolations pour Zach LaVine, bien plus de contre-attaques, laisser les athlètes galoper et scorer aisément. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

"J'ai été transféré ici quand j'étais à Minnesota, je comprends le business. Ce sont des choses qui arrivent. Mais quand vous êtes dans cette équipe, vous devez vous donner à 100%. C'est ce que j'ai fait depuis mon arrivée. J'adore Chicago." Zach LaVine et les rumeurs récentes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"Je veux vraiment être ici sur le long-terme donc je mets de la pression en ce moment sur mon agent pour que la prolongation soit gérée." Lauri Markkanen veut rester aux Bulls, et Karnisovas a fait écho en affirmant que le management faisait tout pour prolonger Lauri bientôt. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Hornets

Les Frelons ont fait rire pas mal de monde quand ils ont offert 120 millions de dollars à Gordon Hayward mais avec l’arrivée de ce dernier, ils ont obtenu un joueur très solide qui sera au centre du système Hornets. On attend quand même de voir qui sera aligné à côté de lui, notamment au niveau des lignes arrières car il y a du monde suite à la sélection de LaMelo Ball à la Draft. Si Terry Rozier, l’ancien coéquipier d’Hayward aux Celtics, commence remplaçant, ça risque de faire quelques étincelles car Scary Terry avait précisément quitté Boston pour avoir un rôle plus important…

Les Hornets pourraient proposer des rotations nouvelles avec leurs jeunes, notamment en utilisant PJ Washington… … au poste de pivot. Washington en 5, Miles Bridges en 4, Gordon Hayward en 3 et une belle traction arrière entre LaMelo, Rozier et Graham. Affaire à suivre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Il reste une grosse interrogation concernant le back-court de Charlotte : qui démarre en sortie de banc, et donc qui est sur le banc ? LaMelo Ball en titulaire quasi-indiscutable.

Terry Rozier en sortie de banc ?

Plus probable que Devonte Graham. Pas sûr que Terry kiffe. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Hawks

Les Hawks ont beaucoup recruté durant l’intersaison pour jouer les Playoffs, et la bande à Trae Young aura à cœur de franchir un cap cette année. Avec les arrivées de Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Rajon Rondo, Kris Dunn et le rookie Onyeka Okongwu, l’effectif a clairement changé de dimension. On va quand même surveiller de près le dossier John Collins…

"Je veux changer la narration autour de moi, comme quoi je ne peux pas remporter de matchs. Mon bilan a été très clair jusqu'ici, j'ai tout le temps gagné au basket dans ma vie. Donc je veux surtout changer cette image, que je ne peux pas gagner en NBA." Trae Young — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"Chaque fois que je vais m'entraîner, c'est la première chose à laquelle je pense. Je suis aussi optimiste que possible, j'espère qu'on trouvera un accord avant le début de la saison." John Collins, éligible à une extension en ce moment avec les Hawks. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"On a fait un home run sur cette free agency. Nous sommes Atlanta, et cette ville va va devenir la nouvelle destination prisée par les agents libres." Lloyd Pierce. (Patience frérot) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Celtics

Chez nos amis celtes, on commence à se poser des questions sur l’état de santé de Kemba Walker. Pas à 100% dans la bulle et absent pour le début de la saison à cause de ses bobos au genou, le meneur devra montrer cette saison qu’il n’est pas injury prone. Heureusement, à côté de lui, les jeunots Jayson Tatum et Jaylen Brown seront là pour tenir la baraque avec Marcus Smart.

Drôle de conférence de presse de Danny Ainge.

Surtout concernant Kemba Walker. "Cette saison nous dira beaucoup de choses," concernant l'état de santé du meneur All-Star. Quelques regrets de l'avoir fait revenir "trop tôt" dans la bulle d'Orlando, ça sent vitef cette affaire… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Danny Ainge a tout de même tenu à féliciter Jaylen Brown, Marcus Smart et Jayson Tatum pour leur développement à Boston, ainsi que l'arrivée précieuse de Tristan Thompson via la Free Agency. Fier de la croissance montrée par les jeunes draftés par ses soins chez les Celtics. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"Je souhaite mieux finir avec le contact en allant au panier, et je veux devenir une présence défensive encore plus importante pour l'équipe. C'est un gros objectif pour moi." Jayson Tatum. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Nets

Les Nets font beaucoup parler, à juste titre. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant, ils possèdent deux grands noms sur le terrain, et un autre sur le banc en la personne de Steve Nash. Ce dernier a indiqué qu’il allait être prudent avec ses stars, mais compte bien se rappeler au bon souvenir des Suns de son époque en jouant très vite. Quant à KD, il a envoyé un petit message aux médias…

"Il y a de très fortes chances pour qu'ils ne jouent pas les 72 matchs tous les deux." Steve Nash a tenu à être clair concernant Kevin Durant et Kyrie Irving. Nash en a mis une caisse sur le fait que KD revenait d'une des blessures les plus difficiles pour tout basketteur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Steve Nash a laissé entendre qu'il y aurait des similitudes entre ses Nets et les… Suns de son époque, qui jouaient en 7 secondes ou moins sous Mike D'Antoni. Pas de surprises, ça va galoper sec à Brooklyn pour laisser de gros talents offensifs s'exprimer à fond en transition. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

“La saison dernière n’a pas été si frustrante que cela en fait, j’étais content d’être loin de vous (= les médias), et de tout ce qu’il peut y avoir autour de la NBA”. Kevin Durant, welcome back. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Knicks

Absent des deux NBA All-Rookie Teams l’an passé, le sophomore R.J. Barrett va revenir au taquet pour montrer qu’il méritait une petite sélection. Son nouveau coéquipier Obi Toppin voudra lui prouver qu’il fait partie des meilleurs de sa cuvée et le nouveau coach Tom Thibodeau a déjà donné le ton le concernant.

"Offensivement, je pense qu'il est plus prêt que n'importe quel joueur débarquant en NBA. On est très excités de l'avoir avec nous. On l'a suivi de près pendant sa préparation pour la Draft." Tom Thibodeau, prêt à responsabiliser Obi Toppin dès le premier jour. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"Je ne vais pas mentir, ça m'a vraiment soûlé. Vraiment. Je n'ai pas compris pourquoi je n'y étais pas. mais je vais utiliser cela comme motivation pour la saison à venir. Pour prouver quel joueur je suis vraiment." RJ Barrett, absent de la moindre All-Rookie Team 2019-20. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Spurs

Côté Spurs, Gregg Popovich n’a pas forcément annoncé des bonnes nouvelles mais il possède toujours son humour légendaire, et c’est bien ça le plus important.

Gregg Popovich a affirmé que les Spurs démarreront la saison sans Derrick White ni Keldon Johnson, tous les deux blessés. Cheers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Gregg Popovich doit coacher les Spurs cette saison, puis Team USA pour les Jeux Olympiques de 2021. Il n'y a que 2 jours d'écart entre un Game 7 de Finales NBA et le début des JO de Tokyo. Réponse de Pop : “Je ne pense pas que nous laisserons cette finale aller en 7 matchs.” — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Pistons

Avec deux Frenchies, les Pistons seront l’une des équipes à suivre cette saison. Et la bonne nouvelle, c’est que le coach Dwane Casey devrait donner pas mal d’opportunités à Killian Hayes, tandis que Sekou Doumbouya est attendu pour une grosse campagne sophomore. Concernant la star de Motor City Blake Griffin, il semble prêt physiquement mais devrait avoir moins de responsabilités offensives. À voir.

"C'est un de nos objectifs pour cette année : nourrir en abondance certains de nos jeunes joueurs." Dwane Casey a laissé entendre que Killian Hayes aurait un beau temps de jeu… mais que rien ne sera offert. Donc très probable titulaire, mais à confirmer dès l'opening night. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"On attend qu'il fasse de gros progrès cette saison, sa deuxième en NBA. Il est dans ce groupe de joueurs dont nous avons besoin du développement. Son été a été excellent." Dwane Casey, concernant Sekou Doumbouya. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"J'ai réalisé que je devais être en meilleure condition physique. Si vous êtes en bonne condition, vous faites tout mieux. La différence va se sentir entre la saison dernière et celle-ci." Sekou Doumbouya dont la régularité dans le taf a été interrogée par Dwane Casey notamment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Pas de restrictions de minutes prévues pour Blake Griffin, qui a bossé à Los Angeles récemment et est à 100%. Moins de création balle en main prévue cette saison; vu les options jeunes à ses côtés. Ajustement intéressant à surveiller. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

# Pelicans

Zion Williamson et Steven Adams dans la raquette, ça va peser très très lourd, et ce n’est pas le nouveau coach Stan Van Gundy qui va dire le contraire. De plus, Zion serait enfin au top physiquement après une saison rookie impressionnante mais perturbée par les bobos et les limitations. On surveillera aussi les joueurs alignés dans le backcourt suite au départ de Jrue Holiday. Lonzo Ball et Eric Bledsoe ? Vive le spacing.

"Essayez de me trouver un combo 4-5 dans cette Ligue qui soit plus physique que ces deux gars. Je vous le dis, personne ne va intimider les New Orleans Pelicans." Stan Van Gundy annonce, sa raquette Steven Adams – Zion Williamson va casser des bouches cette saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

"Concernant Zion ? Personne, que ce soit dans le camp de Zion ou dans notre staff médical, personne a mentionné la moindre limitation en amont de ce camp d'entraînement." Zion Williamson pourrait être à 200% pour démarrer sa deuxième saison pro. Le staff surveille. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Quelques options à checker pour les Pelicans : – Lonzo Ball et Eric Bledsoe attendus en titulaires sur le back-court. – Zion Williamson pourrait être parfois utilisé en 3, en tant qu'ailier, pour un rôle + slasher que joueur dos au panier. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2020

Je suis désolé, je peux toujours pas croire que Steven Adams est né en 93.pic.twitter.com/0ufR4GmFtf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

# Blazers

Damian Lillard aux Jeux Olympiques ? Pas si Portland participe aux Finales NBA. Une décla qui montre clairement les intentions de Dame et de ses Blazers cette saison. Faisant partie des franchises ayant fait un gros recrutement, les Blazers ont bien l’intention de jouer les premiers rôles.

# Pacers

Sans surprise, l’ouverture du camp d’entraînement chez les Pacers a été marqué par les rumeurs entourant Victor Oladipo. Veut-il partir ? Veut-il rester ? Le principal intéressé a démenti les bruits de couloir, assurant qu’il avait bien la tête à Indy. Pour rappel, Oladipo rentre cette saison dans la dernière année de son contrat.

– Est-ce que le camp d’entraînement des Pacers a démarré sur de bonnes bases ? – https://t.co/UISFPfUtBM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2020

Voilà pour les grandes lignes et grosses déclas suite à l’ouverture des camps d’entraînement mardi. On devrait en avoir d’autres très vite, avant que le réalité du terrain ne prenne le dessus.