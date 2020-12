Jayson Tatum se farcit un MVP d’entrée : game winner dans la tronche de Giannis, on dit comment chapeaux de roues en Grec ?

Pour un départ, c’est un sacré départ. Un gros choc d’entrée entre les Bucks et les Celtics, un double-MVP en titre… et un Jayson Tatum qui se place dès le premier match parmi les prétendants à la succession. On aurait voulu souffler conq minutes, mais ce sera pour l’été prochain. Allez, envoyez le récap, c’est reparti pour un tour.

Difficile de faire meilleure affiche pour un season opener. Dans le coin gauche un Giannis Antetokounmpo confortablement assis sur son trône (individuel), toujours accompagné par son copain All-Star Khris Middleton, son autre copain ancien All-Star Brook Lopez et rejoint cet automne par un nouveau copain ancien All-Star Jrue Holiday. Dans le coin droit ? Les Celtics et leurs 17 bannières, les Celtics sans Kemba Walker mais forts d’un duo Jayson Tatum / Jaylen Brown en pleine explosion et renforcés dernièrement par les soutiers expérimentés Jeff Teague et Tristan Thompson, avec Marcus Smart pour jouer les rôles des couilles, du coeur et des poumons. Tout est en place, c’est parti pour le show comme dirait l’ex de Zizou (chut).

L’hommage en préambule à la légende Tom Heinsohn était utile mais n’aura pas pour autant refroidi les ardeurs en place. On part sur un début de match tendu, avec un Giannis bien défendu et un Jaylen Brown déjà bien saignant pour les C’s. La défense de Boston qui se resserre autour des lianes du Greek Freak et un Khris Middleton qui se charge du scoring, bien accompagné par ce coquin de rouquin de Donte DiVincenzo. L’homme au dents pas bien en place noircit la feuille de stats (14/10/6 environ à la mi-temps) mais ce sont les C’s qui font la course en tête grâce à un Tatum qui chauffe doucement et surtout à la grande forme de Jean-Lin Marron. Vous savez quoi ? On a une dizaine de récaps à gérer alors on va passer directement à la fin de match. Entre temps le MVP s’est mis à attaquer le cercle, il a même mis un gros trois à l’abord du money time, et comme dans un rêve c’est donc à une fin de match serrée que l’on assiste pour cette première vraie grosse nuit de la saison.

A une minute de la fin ? Jrue Holiday fait passer les Bucks à +1 sur un shoot du parking, 120-119. Plus rien ne sera marqué ensuite jusqu’à ce tir de Jayson Tatum à… une seconde du buzzer, à… 3-points, et avec l’énorme paluche de… Giannis Antetokounmpo dans la tronche. Grosse planche mais on s’en fout, 30 pions pour Jayson et ce gros message tatoué sur le front du MVP : « MVQuoi ? ». On croit alors le scénario de ce premier choc ficelé comme un bon vieux rôti de Noël mais avec une seconde à jouer et une remise en jeu pour les Bucks après deux temps-mort pour en causer. Au final ? Passe lobée pour Giannis Antetokounmpo, évidemment, Tristan Thompson et ses grosses fesses qui réussissent à faire faute (en vrai c’est très discutable et dans le jargon on appelle ça un MVP call), et donc le Freak qui se retrouve sur la ligne avec deux lancers à mettre et une énorme pression dans les pneus. Premier réussi, that’s my MVP, et deuxième… trop court, lâchez les chiens sur les réseaux. Victoire 122-121, le héros s’appelle Jayson Tatum et le MVP en titre termine donc avec 35 points et 13 rebonds mais un énorme tir pris dans la ganache et un lancer choké.

Voilà comment ça se passe en NBA. Toi qui te lèves à 7h et qui lit ce récap, sache que la ligne de stats est parfois trompeuse, et que le héros du match s’appelle bel et bien Jayson Tatum. Un premier indice, dès le premier soir, sur le genre de saison qu’il pourrait nous lâcher cette année, et un premier problème pour Giannis, déjà face à ses démons alors que Noël n’est pas encore passé. Spoiler : dans deux jours les Warriotrs pourraient bien prendre tarif.