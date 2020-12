Giannis Antetokounmpo a péché : lancer loupé dans le money time et défaite des Bucks, il devra donc rendre tous ses trophées à 12h

Un match de basket ne tient parfois pas à grand chose. Une ouverture de saison assez incroyable, des attaques qui fonctionnent à plein régime, des All-Stars ou assimilés qui répondent présents, et au final… un foutu lancer qui fait passer votre soirée de la catégorie des réussites à celle des gros fails. Parce que, coucou la team stats du matin, Giannis Antetokounmpo a peut-être lâché un season opener en 35/13/2/2, mais il a surtout chié son money time dans les grandes largeurs.

Première info utile, chier dans sa couche c’est sale, mais des fesses ça se lave. Vous aurez compris la comparaison, ne reste plus qu’à décider dans quel sens mettre cette phrase. D’abord bien tenu par la défense collective des Celtics, le double-MVP avait ensuite passé la seconde, se muant en cet espèce de cyborg que personne sur terre n’est capable d’arrêter, ce genre de mutant que personne sur Terre n’est capable d’empêcher d’atteindre ses 30 pions près du cercle. Le bougre avait même fait chauffer la ligne à 3-points, on remet l’église au centre du village comme on dit à la campagne. Puis est finalement venu l’heure du money time, là où Giannis devait valider sa perf du soir, et hurler inconsciemment au monde ses envies de three-peat. Sauf que la NBA n’est pas une science exacte, exemple le QI Basket d’Hassan Whiteside, et que cette nuit c’est donc l’effet inverse qui s’est fait sentir, puisque l’homme censé faire gagner son équipe a donc préféré la faire perdre.

On est méchant, c’est fait exprès, mais calmez-vous car ce n’est rien comparé à l’océan de bouse que Giannis Antetokounmpo va désormais recevoir jusqu’à son prochain 38/18/8/4/4, probablement dès demain soir d’ailleurs. Pour vous re-situer rapidement ? Quelques secondes à jouer, les Bucks qui mènent d’un petit point, et Giannis qui défend sur Jayson Tatum, autre fleuron de cette jeunesse NBA décomplexée. Tatum qui rend alors hommage à son idole Kobe en envoyant un énorme trois avec la planche malgré les immenses paluches de DPOY de Giannis au milieu du visage, ça la fout déjà plutôt mal côté Grèce. Fort heureusement le franchise player des Bucks aura l’occasion de se rattraper quelques secondes plus tard avec deux lancers gracieusement offerts, de quoi égaliser et aller terminer le taf en overtime en rajoutant les morceaux de feta dans une salade déjà bien pleine. Sauf que les lancers et Giannis ça fait quatre (72% en carrière, 63,3% la saison passée), et que si le premier sera réussi sans trembler, le second verra son entrée au cercle refusée par Jean-Michel Choke. Victoire Boston, défaite Milwaukee, victoire des haters, défaite du loser.

GIANNIS CRAQUE AUX LANCERS AU BUZZER !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/sMwu6Oq5Mb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2020

Qu’est-ce qu’on disait ? Ah oui, un match de basket ne tient parfois pas à grand chose. Premier match et premier choke sur la ligne, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. On est méchant hein, encore, mais avec un phénomène pareil les attentes sont tout là haut, et un simple lancer loupé se transforme donc logiquement en dossier à charge. Allez, on a que ce qu’on mérite, et ça c’est plutôt un compliment.