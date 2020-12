Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur le Jazz qui fait sa loi à Portland

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 23 décembre, un très joli programme nous attend avec pas moins de 13 matchs NBA prévus cette nuit. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (2,70) – Heat (1,55)

01h00 : Pacers (1,29) – Knicks (4,00)

01h00 : Sixers (1,52) – Wizards (3,85)

01h00 : Cavaliers (2,20) – Hornets (1,78)

01h30 : Raptors (1,65) – Pelicans (2,45)

01h30 : Celtics (2,60) – Bucks (1,60)

02h00 : Bulls (2,15) – Hawks (1,82)

02h00 : Rockets (1,42) – Thunder (3,20)

02h00 : Wolves (1,44) – Pistons (3,15)

02h00 : Grizzlies (1,80) – Spurs (2,15)

03h00 : Nuggets (1,28) – Kings (4,00)

04h00 : Blazers (1,90) – Jazz (2,05)

04h30 : Suns (1,95) – Mavericks (2,00)

Le pari qu’on sent bien

Le Jazz gâche la soirée d’ouverture des Blazers en s’imposant à Portland (2,05) : belle cote sur le Jazz dans ce petit choc entre deux équipes ambitieuses de la Conférence Ouest. Portland a réalisé un gros recrutement à l’intersaison mais la continuité est du côté d’Utah, qui vient notamment de prolonger ses deux All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Avec Bojan Bogdanovic, Mike Conley et Cie à leurs côtés, c’est du solide autant individuellement que collectivement. En début de saison, on sait que ça peut faire la différence. On a vu des Blazers encaisser deux grosses fessées en pré-saison contre la belle machine de Denver, on se dit que les Mormons pourraient bien prendre le dessus aussi, d’autant plus que Damian Lillard et ses copains n’auront pas le soutien de leur public même en évoluant à domicile. À 2,05, il y a une belle opportunité à saisir.

Le combiné à tenter

Les Bucks l’emportent à Boston et les Nuggets battent les Kings (2,05) : on part sur une cote similaire à la précédente avec un combiné intéressant à tenter. Privés de Kemba Walker et ne possédant plus Gordon Hayward, les Celtics semblent diminués par rapport à la saison dernière, tandis que les Bucks vont débarquer avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et désormais Jrue Holiday. Pour beaucoup, Milwaukee est le favori à l’Est cette saison et l’équipe du double MVP voudra le prouver d’entrée. À l’Ouest, Denver ne devrait pas avoir trop de difficultés pour disposer des Kings. Jamal Murray et Nikola Jokic, c’est trop fort, et les Nuggets possèdent cette solidité collective qui devrait les porter toute la saison.

Une petite folie pour finir ?

Joel Embiid termine meilleur marqueur du match Sixers – Wizards (3,10) : oui il y a Bradley Beal et Russell Westbrook en face, mais Jojo peut très bien décider que cette soirée lui appartient et placer un gros carton.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

