Preview de la soirée NBA : 13 matchs avec apéro, tournée du patron et digestifs au menu

Accrochez-vous, décollage imminent… Le marathon de la NBA reprend ses droits avec 13 matchs au programme. De 1h à 7h, il faudra tenir la distance, alors on prend son crayon et on note l’itinéraire de cette nuit qui nous promènera dans 26 franchises. Let’s go !

Laissons Nets et Californiens jouer les élites avant-gardistes, la NBA pose les bases de sa vraie rentrée ce soir avec toute la plèbe de la Grande Ligue sur les parquets. 13 matchs au programme, vous en trouverez forcément à votre goût et si pour vous c’est Minnesota – Detroit… très bien mais il faut assumer. On vous sert quand même le menu sur un plateau.

1h00 : Sixers – Wizards : d’entrée de jeu, les grandes retrouvailles entre Russell Westbrook et James Harden ! Eh non c’était une galéjade, faut bien détendre l’ambiance non ? Laissons le Barbu tranquille (encore deux minutes disons) et concentrons-nous plutôt sur ce match qui fera enfin la part belle au nouveau duo Bradley Beal – Westbrook car on ne va pas compter les petites minutes effectuées lors de la pré-saison. On attend également les premiers réglages entre l’autre duo de stars sur le terrain, Ben Simmons et Joel Embiid, qui ne jouent ensemble que depuis trois saisons, soyons patients. Dans tous les cas, une mise en bouche plutôt sympathique.

1h00 : Magic – Heat : on va enfin savoir quelle est la meilleure équipe de Floride… parce qu’on va clairement l’énoncer tout de suite : c’est le Heat. Restera à voir le degré d’implication des hommes d’Erik Spoelstra, qui ont connu une intersaison de seulement 71 jours après leurs Finales NBA. Si on connaît la force collective de la bande à Jimmy Buckets, le Magic commence lui dès à présent sa quête de résultat (et d’identité), et on guettera principalement côté Orlando un Markelle Fultz prolongé et celui qui pourrait devenir le chouchou de Disney, Cole Anthony.

1h00 : Cavaliers – Hornets : toujours à 1h du matin, Cleveland accueille Charlotte. Un shot par alley-oop LaMelo Ball – Miles Bridges et la nuit prendra un meilleur tournant. Tant qu’on y est, un double pour un 3-points de Dede Drummond, un triple si Isaac Okoro est le meilleur rookie sur le terrain et on tombe la bouteille sur blessure de Gordon Hayward qui devrait jouer même après ses premières frayeurs. Prévoyez large. Pour info, pas de Kevin Love ce soir.

1h00 : Pacers – Knicks : pas besoin de développer car de toute évidence, vous avez maintenant prévu de regarder à cette heure-là le Cleveland – Charlotte. Mais pour les plus effrontés, vous verrez dans l’Indiana un beau duel générationnel avec les Pacers de Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Victor Oladipo et T.J. Warren (il devrait jouer malgré ses récents bobos), qui veulent prendre du galon cette saison, tandis que New York donnera la balle à ses bébés avec la belle complicité R.J. Barrett – Obi Toppin aperçue en pré-saison. On espère que Franky Ntilikina prendra ce bon wagon des Knicks et se régalera. On espère.

1h30 : Celtics – Bucks (à suivre sur beIN Sports 1) : les choses sérieuses commencent avant même de passer à l’Ouest. Dans cette affiche qui risque de devenir un classique dès cette saison pour le trône de l’Est, Giannis Antetokounmpo et ses Bucks se rendent chez les Celtics. Deux équipes qui ont à cœur de prouver et de fermer des bouches cette saison. Un daim vexé en vaut deux (à peu près), et avec la prolongation de son arme de destruction massive, un message voudra être passé face à l’une des seules puissances collectives capables de le freiner.

1h30 : Raptors – Pelicans (beIN Sports 4) : belle montée en température prévue pour ce match également puisqu’on se dirige vers… Tampa. Pour la première apparition officielle des Raptors dans leur salle provisoire, il y aura Shirley et Dino et de beaux bestiaux… Non pardon, il y aura chez les Dinos d’autres beaux bestiaux avec ce buffle de Zion Williamson, associé à Steven Adams et le MIP en titre Brandon Ingram sur les ailes des Pelicans : c’est du très costaud. À voir comment les hommes de Nick Nurse vont défendre tout ça après la perte de Serge Ibaka et Marc Gasol.

2h00 : Grizzlies – Spurs : petit duel à l’Ouest qui rappellera quelques grosses batailles de l’époque. Recevant des Spurs qui portent mieux leur nom que jamais, les Grizzlies feront parler leurs grosses capacités physiques… enfin, ils feront surtout parler Ja Morant qui s’annonce cette année encore comme l’ourson à ne pas manquer. Pot de miel et ours en guimauve en main, match à regarder pour voir du spectacle.

2h00 : Rockets – Thunder : basket, cache-cache, ballon prisonnier avec ses coéquipiers… Quel sera le programme de James Harden ce soir ? Défrayant la chronique autant que faire se peut, c’est avec un pop-corn XXL que l’on guettera l’attitude du Barbu cette nuit, qui est lui aussi capable de rapporter son pop-corn XXL d’ailleurs. Un peu de professionnalisme, de la roue libre, un mix des deux, un mix aux platines, une myxomatose… On se demande bien ce que va nous réserver The Beard pour ses grandes retrouvailles avec Russell Westb… comment ça, on l’a déjà fait ? D’ailleurs, selon les dernières rumeurs, la NBA serait en train d’analyser une (récente ?) vidéo d’Harden dans un strip club et si ça se trouve, il ne sera même pas sur le terrain. Bref, au milieu de ce bronx, les Rockets vont essayer de poursuivre sur les belles choses entrevues sur le terrain face à un Thunder qui commence son grand show de basket champagne… sans Theo Maledon malheureusement, qui va prendre du retard dans la course au MVP pour cause de validation de Visa.

Pour être plus précis : Théo #Maledon est parti 2/3 jours à l’extérieur du pays (USA) pour faire valider son visa permanent, comme l’exige la procédure 🇺🇸 https://t.co/v56hc7imXJ — Victorien Lenud (@V_Lenud) December 22, 2020

2h00 : Bulls – Hawks : un bon match de la Conférence Est entre des Taureaux grandissants et des Faucons qui ont déployé leurs ailes cet automne. On attend tranquillement le 40/10 de Trae Young histoire de se régler pour sa rentrée des classes et de calmer les ardeurs de Coby White et les siens. La course aux Playoffs commence ce soir pour les Hawks (qui devront faire sans Rajon Rondo) et cette phrase est incroyable.

2h00 : Timberwolves – Pistons : au programme, les premiers pas du numéro 1 de Draft Anthony Edwards mais surtout ceux de Killian Hayes, qui débarque enfin dans la Grande Ligue et sur tes écrans à partir de 2h du matin. Ça va chanter la Marseillaise et manger des croissants en plein milieu de la nuit pour ne pas manquer ça. Retour également de Karl-Anthony Towns sur les terrains NBA, qui voudra remettre de l’ordre après avoir vu les souris danser avec les Loups en mode Kevin Costner.

3h00 : Nuggets – Kings : choc de dynamiques entre Denver, qui reste sur des Playoffs incroyables et une Finale de Conférence dans la bulle, et Sacramento, qui n’a pas goûté à la postseason depuis… 2006. On va donc plutôt miser sur les Nuggets pour vous vendre ce match avec le grand retour des héros du Colorado, attendus cette saison après avoir franchi un palier avec Jamal Murray, Nikola Jokic et un Michael Porter Jr. aux ambitions annoncées. Des nouvelles têtes avec Facundo Campazzo à Denver mais surtout Tyrese Haliburton chez les Kings. Allez, on rajoute De’Aaron Fox qui a pris sa blinde cet automne, et ça nous fait un beau petit monde à regarder.

4h00 : Blazers – Jazz (beIN sports 4) : hop, on tourne la tête, on retourne, et on a manqué un 3-points de Damian Lillard. Remonté comme un coucou depuis la bulle d’Orlando, Dame voudra éviter le même démarrage diesel que la saison dernière et comptera sur la présence de son Bosnien préféré Jusuf Nurkic pour l’aider. Mais le Jazz, qui vient de mettre le paquet (oui, comme Bigard) sur son duo maison Rudy Gobert – Donovan Mitchell, ne fera pas de cadeau et voudra montrer les muscles d’entrée de jeu. Deux équipes contenders à l’Ouest, deux effectifs bâtis pour performer, ça commence ce soir et ça pourrait se retrouver en mai-juin.

4h30 : Suns – Mavericks (beIN Sports 1) : la température est montée de quelques degrés en Arizona parce que ça transpire sévèrement la hype. Alors que tonton Chris Paul irradie les Suns de tout son savoir, Luka Doncic viendra à Phoenix brûlant d’ambition (personnelle et collective) avec tous ses Mavericks. Mais c’est bien Devin Booker qui pourrait prendre feu et nous faire littéralement fondre. Merci d’avoir suivi cette météo, nous serons demain le 24 décembre et nous fêterons le retour de la NBA, bonne journée.

La NBA est de retour comme on l’aime, avec des matchs en abondance. 13 seront au programme cette nuit avec de la hype, du Frenchie, de la star, du rookie, une pincée de sel et très peu de sommeil. C’est pas grave, on aura le droit à un petit break demain… avant le délicieux Christmas Day.

Source texte : Rotoworld