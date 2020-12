Zion Williamson en a fini avec les amuse-bouches : 31 points face aux Bucks, même Giannis Antetokounmpo a eu peur de l’affronter

Dernier match de pré-saison hier pour les Pels et l’occasion de voir une dernière fois Zion Williamson en mode préchauffe. 34 minutes de puissance, 34 minutes de vitesse d’exécution aussi, et un message final envoyé à trois jours du début de saison : le garçon a la dalle, et il ne partagera pas son assiette.

La pré-saison des Pelicans est désormais dans le rétroviseur. Deux matchs seulement, c’est qu’il ne faudrait pas trop fatiguer le mec qui squatte la couv du denrier NBA 2K, deux victoires, ça on s’en moque un peu, et surtout une impression de grande forme laissée par le n°1 de la Draft 2019 Zion Williamson. Après les retrouvailles avec le parquet face au Heat il y a quelques jours ? Zion avait rendez-vous cette nuit avec Giannis Antetokounmpo et les Bucks, et il a d’ailleurs constaté en arrivant à la salle que le double-MVP en titre et signataire récent du plus gros contrat de l’histoire en NBA… n’était pas en tenue. Selon les sources officielles on se préserve pour le début des choses sérieuses côté Greek Freak, mais pour les sources officieuses on aurait surtout appris que Giannis aurait eu vent d’une rumeur comme quoi son adversaire du soir mangeait parfois des êtes humains, d’où son absence.

Le match de Zion Williamson ? Une mixtape de puissance, une symphonie de skills tout aussi solides que… fluides. Car, grande nouvelle, Zion n’a pas passé l’automne avec James Harden ou Luka Doncic mais il a plutôt solidifié encore plus sa carcasse, et on a donc aperçu cette nuit un joueur vif, usant de la vitesse d’exécution comme d’une arme infaillible lorsqu’elle est doublée d’une puissance sans équivalent dans la Ligue. Brook Lopez ? Dépassé. Torrey Craig, pourtant catalogué comme un elite defenseur parmi les extérieurs ? Trop lent. D.J. Wilson ? On vous laisse finir la phrase. Footwork impeccable, variations de rythme, attaques frénétiques du panier terminées bien souvent sur des finger-rolls faisant passer KD pour un rookie, et au final 31 pions sur une raquette qui n’a même pas eu le temps de prendre des photos. Bien trouvé par Lonzo Ball ou s’ouvrant lui-même la route du cercle grâce à ses épaules semblables à des 33 tonnes, Zion n’a dinc pas fait dans la dentelle pour son dernier échauffement du mois de décembre, avant de retrouver les Raptors dans quatre jours pour l’ouverture de la saison des Pels et probablement une première exécution en place publique.

Vous connaissiez la bête Zion, celle qui défonce tout sur son passage et dont les cercles eux-mêmes tremblent à la simple évocation de son nom ? Vous découvrirez bientôt le Zion qui a intégré les euro-steps de Giannis et la ball-handling de Kyrie Irving. Ne reste plus qu’à lui apprendre à shooter comme Stephen Curry et on lui interdira tout simplement l’accès aux parquets de NBA, faudrait pas non plus décourager tout le monde.