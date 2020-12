Anthony Davis est prêt à en découdre : pré-saison ? Trouver ses marques ? 35/6/3/2/3, 6/7 du parking, on est plutôt pas mal

On avait dit à Anthony Davis que cette pré-saison servirait surtout d’échauffement, d’occasion parfaite pour retrouver quelques sensations avant le début des choses sérieuses mardi soir face aux Clippers. Du coup Anthony Davis a joué en trottinant, et la simple idée de le voir en mode compétition vient de mettre absolument tout le monde en PLS. Fact : Anthony Davis n’est pas simplement « prêt pour la reprise », il est carrément dans la forme de sa vie.

Après un premier aperçu rapide avant-hier pour son premier match de la saison, Anthony Davis avait une dernière occasion cette nuit d’envoyer un message, d’envoyer SON message. Le message d’un champion en titre, en pleine forme physique, plein aux as, bien dans sa tête et accessoirement dans son prime. Tout ça mis bout à bout, le résultat fut assez horrifique pour les Suns, sympathique équipe de basket mais il ne faut pas pousser, et si la franchise d’Arizona avait décidé de laisser son boss Chris Paul au repos pour ce match… c’est toute la défense de Phoenix qui fut mise au repos par The Unibrow. Démonstration de puissance dans la raquette ? Même pas, enfin pas uniquement, car cette nuit Anto avait envie de s’amuser, et cette nuit Anto s’est pris pour Stephen Curry.

Les Lakers rapidement dans le dur et accusant un retard de plus de vingt pions face notamment à un Devin Booker lui aussi en pleine forme, Ad s’est alors dit que, perdu pour perdu, autant prendre un peu de bon temps derrière la ligne. Bonne idée. Gros trois en première intention dans les locks de Jae Crowder, step-back à 45 degrés et au buzzer des 24, gros trois dans le nose de Deandre Ayton, etc, etc, etc. Une excédent de confiance qui permettra à Davis de rentrer ses cinq premiers tirs de loin (il finira sa soirée à 6/7), tout en s’assurant également de faire comprendre à Cameron Johnson ou à Jae Crowder, encore lui, que PERSONNE n’était en mesure de le freiner sur un parquet de basket. AD finira sa démo avec des chiffres… habituels (mon dieu) de 35 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 3 contres, à 11/17 au tir dont 6/7 du parking et 7/10 sur pénaltoche, avant-goût très probable de ce à quoi on devrait assister à partir du 22 décembre.

LeBron james a également gambadé mais plutôt en mode mains qui glissent, Talen Horton-Tucker a encore montré le bout de son nez et de ses tentacules, mais c’est bien Anthony Davis qui a posé son message hier : celui d’un candidat très sérieux pour le trophée de MVP 2021. Conclusions hâtives ? Oh, ça va hein, on a quand même quelques garanties là.