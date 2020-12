La bague des Lakers passée à la loupe : entre hommages et Histoire, zoom sur une petite merveille

C’était l’un des grands moments de l’Opening Night. Comme chaque année, au moment du coup d’envoi de la saison NBA, les champions en titre ont reçu leur précieuse bague dans un moment toujours rempli d’émotion, et ce malgré l’absence des fans au Staples Center, l’antre des Lakers. Ces derniers ont pu découvrir et porter le bijou, une vraie petite merveille.

Chaque champion NBA possède sa propre histoire. Chaque champion NBA connaît des hauts et des bas. Chaque champion NBA traverse des moments difficiles pour atteindre le sommet. Mais la story des Lakers version 2019-20 restera pour toujours à part. Déjà parce qu’ils ont soulevé le trophée Larry O’Brien dans une bulle chez Mickey en pleine pandémie et dans un climat social très tendu, LeBron James et Anthony Davis permettant ainsi à la franchise pourpre et or de remporter son 17e titre pour égaler le record des Celtics. Mais aussi parce que les Lakers ont perdu l’une de leurs légendes – peut-être la plus grande – avec ce terrible accident d’hélicoptère en janvier dernier impliquant Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes. Un événement tragique, qui est devenu source de motivation pour les Lakers, qui voulaient rendre hommage au Black Mamba en remportant cette fameuse bagouze. Mission accomplie.

La bague NBA, c’est l’objet ultime pour un joueur. Et souvent, on retrouve dessus différents symboles, différents détails pour faire référence au parcours du champion et à l’histoire de la franchise en question. Là, en matière d’histoires à raconter, y’avait du matos. En matière d’Histoire avec un grand H, pareil, car on parle quand même des mythiques Lakers. Du coup, le bijoutier Jason Arasheben – natif de Los Angeles et grand fan de LAL – a mis les petits plats dans les grands en compagnie de Don C, célèbre designer streetwear (via ESPN).

17 : c’est le nombre de pierres d’améthyste qui composent le L violet sur le dessus de la bague, pour rendre hommage aux 17 titres remportés par les Lakers dans leur histoire.

95 : chacune de ces pierres est mesurée à 0,95 carat, pour faire référence aux 95 jours passés dans la bulle par les Lakers.

52 : on a également 0,52 carat de diamants jaunes sur chaque bague. 52, comme le nombre de victoires des Lakers en saison régulière en 2019-20.

Le bilan des Lakers en saison régulière, 52-19, est inscrit sur le côté, tout comme le score de chaque série de Playoffs remportée dans la bulle (avec l'adversaire).

On retrouve aussi le serpent Black Mamba autour du numéro du joueur en question sur le côté de la bague, hommage à Kobe évidemment.

La bague possède un toit ouvrant, qui permet d'observer les différents maillots retirés dans l'histoire des Lakers, avec encore une fois une spéciale dédi à Bryant, le 8 et le 24 faisant bande à part. On voit même que dans le fond, la texture est en peau de serpent.

On retrouve aussi le mot « Unity », en référence au mouvement contre le racisme et les injustices sociales, et le slogan des Lakers lors des Playoffs « Leave A Legacy » (écrit à la main par LeBron James) sur chaque bague.

Jason Arasheben n’a pas eu beaucoup de temps pour créer ce petit chef-d’œuvre, mais le résultat parle de lui-même. Et cette bague est désormais la plus chère de l’histoire de la NBA, surpassant celle de l’année dernière.

Source texte : ESPN