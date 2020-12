Tony Parker aussi aura droit à son docu sur Netflix : prévoyez le pop-corn pour « The Final Shot », en ligne le 6 janvier 2021

Après le buzz de The Last Dance pendant le premier confinement, Netflix a décidé de verrouiller pour de bon la communauté basket en France. Et qui d’autre que Tony Parker, le meilleur joueur français de notre histoire, pour avoir droit à son propre docu ? On se donne donc rendez-vous à partir du 6 janvier 2021 pour réviser tous ensemble la grande carrière de notre plus beau porte-drapeau en NBA.

Il a suffit d’une minute quarante de teasing pour mettre la bave aux lèvres de toute la planète basket et une échelle de Richter de la hype qui a battu des records en France. Tony Parker va voir sa vie retracée dans un documentaire qui paraîtra sur la plateforme du Tou Doum. Digérez vite les fêtes de fin d’années, un sceau de pop-corn sera nécessaire le 6 janvier prochain. Les plus perspicaces auront nécessairement fait le rapprochement entre le nom de la série événement du printemps dernier et celui de ce nouveau docu à la sauce française. Un petit indice qui nous fait dire que TiPi et MJ n’ont pas parlé que basket durant la dernière saison du numéro 9 en NBA du côté de Charlotte.

Une vie de Tony Parker, à quoi cela peut bien ressembler ? Véritable légende du basket et principal émissaire de la France dans la grande Ligue, TP se voit offrir un film retraçant les moments marquants de sa vie et de sa carrière au gré de belles images d’archives et de témoignages tous plus prestigieux les uns que les autres. Ses coéquipiers dont Tim Duncan ou Bruce Bowen, ses mentors avec Gregg Popovich et Jean-Michel Aulas pour sa nouvelle vie de président, ses potes comme Thierry Henry mais aussi ses respectueux adversaires comme Kobe Bryant, dont les quelques mots auront sûrement une portée toute particulière, autant de beau monde nous permettant de relater l’itinéraire d’un enfant surdoué.

« Je me suis dit : ‘Bon, je suis juste différent’. »

Florent Bodin à la réalisation nous servira Tony P de ses doutes de jeunesse à ses titres NBA en passant par ses blessures, sa vie américaine ou encore sa reconversion… et ce sera à consommer d’urgence le 6 janvier prochain.

