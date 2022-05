Jouera ? Jouera pas ? Tout au long de la journée de vendredi, la question du statut de Joel Embiid pour le Game 3 face au Heat planait au-dessus de Philadelphie. De « out » à « doubtful » à « il va essayer de jouer », l’espoir était de mise et finalement, Jojo a fait son apparition sur le terrain avec son masque customisé. Un retour inspirant qui a changé la dynamique dans ce début de série, les Sixers l’emportant 99-79.

Les Sixers avaient désespérément besoin de lui. Et il a répondu présent. Passé par le protocole commotion ces derniers jours, devant faire avec une fracture de l’orbite et un pouce en vrac, Joel Embiid ne voulait tout simplement pas laisser ses copains dans ce Game 3 crucial pour Philly après les deux défaites inaugurales à Miami. Et avant même de jouer la moindre seconde ce vendredi, on sentait le coup de boost émotionnel accompagnant son retour sur les parquets. Ovation du public qui reprend soudainement espoir, source d’inspiration pour l’équipe tout entière, c’est ce qu’on appelle l’effet Jojo. Sur le terrain ? Cet effet s’est fait ressentir également. Défensivement d’abord. Avec Embiid dans la peinture, c’était tout de suite moins la fête pour les joueurs de Miami qui tentaient de se balader près du cercle. Bah ouais, même avec un Joel bien diminué, c’est un autre délire que DeAndre Jordan et Paul Reed. Demandez donc à Bam Adebayo, brutalement redescendu de son nuage dans ce troisième match (9 points, 3 rebonds). Et puis offensivement, comme par hasard ça a ouvert pas mal d’opportunités pour tout le monde. Parce que quand on se nomme Joel Embiid, on attire forcément la défense, pour le plus grand bonheur notamment d’un Danny Green qui s’est bien amusé dans ce Game 3. Clairement, cette troisième manche entre Philadelphie et Miami ne restera pas dans les mémoires au niveau du spectacle proposé, mais par contre le dévouement de Jojo a de quoi inspirer le respect. Le pivot a joué 36 minutes au total après avoir passé plusieurs jours à lutter contre des symptômes de commotion, il a terminé avec 18 points et 11 rebonds au final, tout ça en portant un masque aussi stylé que chiant à porter.

EMBIID WITH THE BIG EURO AND SLAM 😤 pic.twitter.com/jucxnnYHTL — ESPN (@espn) May 6, 2022

Si Joel Embiid n’a pas sorti le match de sa vie, s’il était forcément un peu maladroit au shoot, si la fatigue a forcément pris le dessus à certains moments, sa présence a énormément pesé et aujourd’hui c’est toute la série qui est relancée. 2-1 Miami, un Game 4 à jouer à Philly dimanche, c’est plus du tout le même mood qu’il y a encore 24 heures. Il suffit de voir les réactions du public à chaque fulgurance d’Embiid pour se rendre compte de l’énergie palpable qui traverse le Wells Fargo Center, comme sur ce gros dunk en transition à la fin du premier quart-temps, ce block contre la planche en fin de match ou encore son and-1 après un superbe sauvetage de Tyrese Maxey. On verra ce que Jojo nous réserve pour dimanche mais en attendant, on ne peut que s’incliner devant le leadership du bonhomme, même s’il n’est visiblement pas très satisfait de sa performance.

« Je n’ai pas été bon ce soir. Je peux jouer encore mieux, on peut jouer encore mieux. J’espère aller mieux chaque jour, et qu’en équipe on continue à bouger le ballon et à défendre comme ça. » Joel Embiid, après le match

Jojo l’a dit, il peut faire beaucoup mieux. Théoriquement oui mais qu’il n’oublie pas d’où il vient. Il y a quelques jours, on ne pensait même pas qu’il allait jouer ce Game 3. Là, il a non seulement joué, mais il a surtout pesé pour relancer son équipe malgré des bobos partout. Et rien que pour ça, il peut être satisfait.

Je respecte énormément Embiid pour ce qu’il fait ce soir. Le mec refuse de laisser son équipe tomber et tente tout pour les aider, c’est énorme. Fracture au doigt, fracture orbitale, tant pis. Dangereux, pas dangereux, tant pis. Sixers dans la merde, le patron donne tout. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2022

18 minutes pour Embiid dont le temps de jeu était initialement limité, bon il est clairement limité lui dans le jeu ça se voit mais sa seule présence a des effets multiples : patrouille défensive, motive les copains et attire les regards en attaque donc crée des espaces. Propre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Purée à chaque fois qu’il est au sol Embiid enlève immédiatement son masque et reçoit une serviette pour se nettoyer le visage. Il est gêné à mort. Tant pis, on serre les dents pour le moment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2022