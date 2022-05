Auteur d’un gros début de série et particulièrement inspiré dans la défaite du Game 2 à Miami, Tyrese Maxey voulait forcément enchaîner dans la troisième rencontre de cette nuit, vitale pour les Sixers. Mais pendant que Joel Embiid faisait son grand retour, le jeunot était invisible pendant une mi-temps… avant d’exploser.

0 point à 0/3 au tir. Voilà les stats de Tyrese Maxey après 24 minutes de jeu. 24 minutes durant lesquelles le Tyrese qu’on avait l’habitude de voir sur ces Playoffs était absent pour laisser place à son sosie qui ne savait pas trop ce qu’il faisait là. Bon évidemment, après avoir planté 34 pions dans le match précédent à Miami, le coach du Heat Erik Spoelstra avait entouré son nom en rouge sur le tableau des consignes. Mais le sophomore, habituellement si dynamique, savait qu’il devait faire beaucoup mieux au retour des vestiaires pour apporter ce brin de folie à l’attaque de Philadelphie, bloquée à seulement 42 points à la pause. Non seulement Tyrese a apporté ce brin de folie, mais il est tout simplement celui qui a fait la diff’ en deuxième mi-temps, le score passant de 57-57 à trois minutes de la fin du troisième quart à 92-77 pour les Sixers à trois minutes de la fin du match. Durant ce 35-20 infligé par Philly au Heat, Maxey a parfaitement joué son rôle de dynamiteur en scorant pas moins de 16 de ses 21 points marqués en seconde période. Tirs du parking en première intention dès que la moindre opportunité se présente, lay-up en transition sur turnover du Heat, panier sur une jambe à la fin de l’horloge des 24 secondes… tout d’un coup tout réussissait à Tyrese. Mais sa plus grande action, et probablement celle du match, ce n’est pas au scoring qu’elle a été réalisée. C’est ce hustle play absolument énorme à +9 dans le quatrième quart-temps, où il va aller sauver un ballon improbable pour offrir une opportunité inespérée aux Sixers, qui se termine avec un and-one de Joel Embiid.

Le sauvetage MAGNIFIQUE de Tyrese Maxey !pic.twitter.com/YjA5W06RUc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

« Je savais que ça allait être une course, et je savais que je n’allais pas perdre cette course. » – Tyrese Maxey, sur son sauvetage

Typiquement le genre d’action qui explique pourquoi Tyrese Maxey est aujourd’hui le chouchou des fans des Sixers. L’énergie, la passion, le hustle… bref tout ce que kiffe le public de Philly. Et comme un symbole, c’est encore Tyrese qui a mis le point d’exclamation final sur la rencontre en plantant le dernier 3-points à une vingtaine de secondes de la fin. Alors même s’il n’a pas hésité à rendre hommage – à juste titre – à son leader Joel Embiid pour son grand retour, Maxey peut également s’autoféliciter pour cette nouvelle perf’ qui est dans la continuité de ce qu’il montre sur ces Playoffs 2022 et plus précisément dans cette série contre Miami. À lui désormais d’enchaîner car les Sixers auront besoin de sa meilleure version chaque soir pour espérer prendre le dessus sur le Heat, surtout avec un James Harden visiblement incapable de réaliser deux bonnes mi-temps dans le même match, lui qui a été tranchant en première avant de voir son impact être largement réduit en seconde.

« En deuxième mi-temps, j’ai commencé à être agressif. Au début, j’ai laissé un peu le jeu venir à moi. Le grand gars était de retour [Joel Embiid, ndlr.], James faisait un bon boulot en étant agressif, je n’avais pas besoin de forcer quoi que ce soit, j’essayais de trouver ma place. Mais quand il a fallu mettre des gros shoots, j’ai essayé de les mettre. »

0 point en première mi-temps, 21 après le passage aux vestiaires (7/11 au tir, 5/6 de loin, 2/2 aux lancers-francs), tout ça avec 6 caviars et 2 interceptions en 39 minutes au total. Pas de doute, s’il y en a bien un qui symbolise la grosse domination de Philly dans les 15 dernières minutes de la rencontre, c’est Tyrese Maxey.