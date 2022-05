Philadelphie était déjà dos au mur après seulement deux matchs, mais Philadelphie avait un atout énorme ce soir : Joel Embiid était de retour. Si le géant camerounais n’a pas spécialement fait de carton, il a sensiblement dérangé Miami qui a carrément oublié comment se jouait son basket, si efficace jusqu’ici. Allez, débrief.

Pour la boxscore de ce match, c’est par ICI !

Joel Embiid est sur le terrain les amis, nous répétons : Joel Embiid est sur le terrain ! Quel plaisir incroyable de revoir Jojo si tôt, et surtout quel exploit physique et surtout psychologique de signer un retour aussi précoce pour aider les siens. On savait l’impact du Camerounais primordial pour son équipe, et ça s’est vérifié très, très vite en début de match. Non pas qu’il ait été d’entrée de jeu hyper impactant au scoring, mais sa seule présence suffit à mettre un bazar monstrueux dans la défense du Heat. Ce foutoir, c’est James Harden qui en profite à coup de tirs forcément plus simples que lors des premiers matchs car le cinq du Heat est complètement focalisé sur le géant de Philly. Ça chamboule d’ailleurs tellement Miami que Jimmy Butler et consorts n’arrivent pas à trouver le bon tempo en attaque. Shoots compliqués à la pelle, briques et avions en tout genre, ça ressemble à un documentaire sur la construction d’un aéroport. Derrière Harden, Embiid apporte un peu, mais on sent toute la gêne que lui inflige son bobo récent à l’orbite droite. Danny Green plante comme il faut derrière l’arc, et ça place très logiquement les Sixers en tête. La bande de South Beach atteint péniblement les 30% de réussite offensivement, impossible de mener les opérations avec une telle maladresse, bien que ce soit l’équipe la moins maladroite qui mène, et non la plus précise (41-34).

Vous avez pris connaissance du score à la pause, et forcément vous pensez comme nous : hé, c’est quoi ce match, y’a une caméra cachée ou quoi ? C’est non, et il faudra attendre encore une bonne dizaine de minutes dans le troisième quart pour voir autre chose qu’un festival de tirs ratés et de pertes de balle. On a rarement eu de telles images de basket proposées par ces deux équipes, et notamment Miami. Les statistiques de précision du Heat à la fin de la partie réveilleraient un mort, alors accrochez-vous : 27/77 au shoot, dont 7/30 à 3-points, aie. Jimmy Butler a su se réveiller en seconde période pour finir avec 33 points, 9 rebonds et 2 passes mais ça ne se révélera pas suffisant. D’un Kyle Lowry balbutiant pour son retour à un Tyler Herro pas dans son jour, sale soirée pour le Heat. On ne parle pas de Bam Adebayo qui a sacrément galéré malgré un Embiid plutôt discret mais ultra efficace dans l’impact sur le jeu. On félicite à l’inverse les Sixers qui ont su mettre un coup de cravache par l’intermédiaire d’un Tyrese Maxey toujours aussi foufou quand il s’y met. À noter également la soirée ultra précise de Danny Green : 21 points à… 7/9 du parking, ça régale. Le match dans sa globalité n’aura jamais vraiment été qualitatif, mais la victoire de Philadelphie aura su quand même contenter un public qui va se régaler – tout comme nous – de voir cette série entièrement relancée.

Vraiment pas dingue ce match, mais l’essentiel est là pour les Sixers : le droit de souffler avec un succès certes peu reluisant sur le plan du jeu mais un succès quand même. Il faut désormais faire la même dès ce dimanche pour faire douter le Heat et toute la Floride par la même occasion.