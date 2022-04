Cavs – Hawks, et donc Clippers – Pelicans. Voici les deux affiches qui nous seront proposées vendredi soir pour la dernière saillie de ce play-in tournament 2022, avec comme énorme enjeu la dernière place qualificative pour les Playoffs. On vous parle de la match-up de l’Est juste ici, et on vous parle de celle de l’Ouest… bah juste ci-dessous.

Comme à l’Est, la logique du classement aura donc été respectée lors de ce premier tour du play-in de l’Est. Les Clippers se sont inclinés face à la furia des Wolves, les Pelicans ont battu à la loyale des Spurs trop limités, et on aura donc l’affiche que beaucoup attendaient pour la huitième place : à ma gauche les Clippers de Los Angeles, 44 victoires et 38 défaites en saison régulière, et à ma droite les Pelicans, 36 victoires et 46 défaites d’octobre à avril. Dans les chiffres une match-up pas forcément équilibrée, d’autant plus que les Clippers ont fait l’essentiel de la saison – et donc de leur bilan – sans un Paul George de retour aux affaires depuis deux semaines, mais l’arrivée de C.J. McCollum à NOLA en février a rebattu les cartes et fait automatiquement des Pels une équipe beaucoup plus compétitive. On aura donc droit à un vrai match de basket, entre deux squads aux profils très différents, et si une potentielle élimination des Californiens remettrait sans doute au cœur du débat la question de la logique mathématique incertaine du play-in, la présence des hommes de Willie Green en Playoffs n’aurait pourtant rien d’illogique.

Deux profils d’équipe différents donc. Les Clippers ? Ils évolueront à domicile et s’appuieront sur un groupe expérimenté, rompu aux joutes de Playoffs et auteur depuis une vingtaine de mois de plusieurs comebacks dantesques témoignant du cœur de cette équipe. Reggie Jackson, Nicolas Batum, Marcus Morris, autant de vétérans solides au relai de Paul George, et tout autour des facteurs X potentiels (Terance Mann, Ivica Zubac, Luke Kennard) capable des faire basculer un match. Solide tout ça, mais en face se dressera donc une équipe des Pels à la puissance de feu, aussi talentueuse en attaque que dure en défense. Brandon Ingram et C.J. McCollum sont deux joueurs de niveau All-Star ou pas loin, Jonas Valanciunas a le coffre et les mimines pour attacher Zubac à un radiateur, alors que le bayou peut également compter sur un supporting cast de choix pour ajouter des puntos (Devonte’ Graham ou les rookies Jones, Alvarado et Murphy). Les trois derniers nommés qui ont d’ailleurs pour particularité d’être les fers de lance de la défense de NOLA, l’incroyable Herb Jones en tête, alors que Jaxson Hayes et même Brandon Ingram ne donnent pas leur part au chien dans leur partie de terrain.

Une opposition de style donc, et un match qui s’annonce intense et équilibré, tout le contraire de la série de Playoffs qui s’en suivra. Car il faut bien dire les termes : le cadeau offert au vainqueur a de grandes chances d’être un sweep en bonne et due forme by the Suns mais ça, on en reparlera ce week-end.