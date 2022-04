C’est ce soir que débute le tant attendu play-in tournament, avec deux affiches qui opposeront à l’Est les Nets et les Cavs et à l’Ouest les Wolves et les Clippers, alors que demain les Hawks défieront les Hornets et les Pels affronteront les Spurs. Qu’est-ce qu’on en pense à la rédac ? On vous file l’avis de chacun pour la Conférence Ouest, à ressortir très vite, évidemment, quand on s’apercevra que personne n’avait raison.

Giovanni

Un tournoi ouvert, avec selon moi des niveaux différents mais clairement quatre équipes capables de rejoindre les Playoffs. Pour le premier match et c’est ma cote marrante, je mise mes kopeks sur les Clippers ou plutôt contre les Wolves. Déjà parce que ça me fait rire que les gens croient que je suis anti-Minny, mais surtout parce que le match de la semaine passée face aux Spurs m’a rappelé pourquoi je n’avais pas confiance en cette équipe de Minnesota. Manque d’expérience, manque de professionnalisme dans les moments importants, malgré l’arrivée d’un Pat Beverley qui fait du bien cette saison, et en face on aura des Clippers rompus à ce genre de joute et, pour moi, plus « play-in ready », ça part donc sur des Clippers en Playoffs et des Wolves en ballotage. Dans l’autre match j’aimerais que le cœur parle… alors je laisse parler mon cœur, pikoi encore. Victoire des Spurs à l’arrache, des vrais bandits les types, et Gregg Popovich qui se marre devant le 12/39 en cumulé de Brandon Ingram et C.J. McCollum. Voilà ce que ça fait d’opposer une franchise historique à une franchise qui devrait laisser sa place aux Sonics, ouais ça trashtalke, même si lors du match de barrage final de ce play-in ce sont bien les Wolves que je vois passer face aux Texans, parce que si la jeunesse de San Antonio fait plaisir à voir cette saison le talent intrinsèque des Loups reste supérieur au leur. Clippers – Grizzlies au premier tour, puis Wolves – Suns, et je reste dispo pour les réclamations venues de Louisiane.

Nico M

Wolves, Clippers, Pelicans, et Spurs. Quatre équipes pour deux places, et donc deux qui seront forcément déçues. De mon côté, je vais la jouer safe en misant sur la bande à Karl-Anthony Towns et les Angelinos. Pas très original vous me direz, mais c’est le scénario le plus probable selon moi. Pourquoi ? Parce que les Loups auront les crocs dans leur antre dans le premier match du play-in face aux Clippers, et que Pat Beverley va sortir le match de sa vie contre son ancienne équipe. Les Wolves attendent une qualification en Playoffs depuis perpet’ et ils ne vont pas passer à côté. Quant aux Clips, ils vont profiter de leur deuxième chance pour valider leur ticket à la maison. Face aux Pels ou aux Spurs, peu importe je vois Los Angeles faire le boulot. Normalement, quand vous avez le GOAT Reggie Jackson et son lieutenant Paul George sur le terrain, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Plus sérieusement, les hommes de Ty Lue ont montré pendant toute la saison leur résilience malgré les absences de leurs superstars, ce n’est pas pour foirer au moment de la ligne d’arrivée. Le collectif est solide, ils ont une équipe adaptée pour les échéances du printemps, bref pour moi ça passe. Minnesota pour le spot 7, Los Angeles pour le spot 8.

Alex T

Oh ce play-in bien indécis à l’Ouest du pays ! Franchement, je suis prêt à entendre tous les arguments, chacun a une vraie chance à jouer et l’ordre peut être totalement chamboulé d’ici trois jours. S’agissant du choc entre Wolves et Clippers, mon instinct me pousse vers L.A. La dynamique contre Minny cette année (3-1), les retours de Paul George et Norman Powell et la différence de vécu entre les deux équipes me semblent suffisants pour parier sur Tyronn Lue et les siens. Que les fans de Minnesota ne me lancent pas trop rapidement les pierres car ce serait vraiment un crève-cœur de ne pas récompenser les louveteaux pour leur belle saison régulière. Aussi, j’attends tranquillement que les Spurs et Popovich déplument les Pelicans avant un final au sommet entre les Wolves et ces mêmes éperons. Les uns arrivent avec la tremblote de tout perdre, les autres avec le smile de croire à une remontée folle mais la hiérarchie va bien se maintenir derrière un Karl-Anthony Towns qui en a marre de mater les Playoffs depuis son canap’. Une première qualification en postseason depuis… 2018 et elle est franchement méritée. La jeunesse de San Antonio devra attendre un peu plus pour se frotter au haut du gratin.

Nico V

Quatre équipes, deux places pour s’offrir beaucoup de frissons lors des Playoffs. Le premier match se jouera à Minneapolis entre Wolves et Clippers, et franchement, hormis coup d’éclat incroyable d’un Paul George en mode torche humaine, je ne vois pas comment les Voiliers pourront sortir vainqueurs d’un match qui, dans sa physionomie, donne l’avantage clair aux Loups. Désolé Ivica Zubac, mais tenir Karl-Anthony Towns déchaîné sur pick and roll pendant une grosse quarantaine de minutes… ça sent la boucherie. Il ne faudra pas sous-estimer le coaching de Tyronn Lue, mais Minny devrait prendre ce match, à mon humble avis. De l’autre côté, les Spurs de Gregg Popovich se déplacent en Louisiane, avec pour simple objectif de… ne pas se faire définitivement éliminer. La rotation des Texans est excellente, et selon moi permettra aux Spurs d’aller chercher ce succès clé, d’autant plus qu’ils ont l’expérience d’un coach en atout majeur et inégalable. Attention à CJ McCollum et Brandon Ingram qui peuvent prendre chaud sur un match, mais là est aussi la force de San Antonio, qui sait s’adapter défensivement relativement vite et fort. Enfin, duel de coachs pour le dernier ticket d’accession aux Playoffs, il faudra compter sur les forces des uns et des autres, et je vois bien les Spurs tirer à nouveau leur épingle du jeu collectivement pour aller chercher le droit de concourir ce week-end en postseason.

Auguste

Le play-in à l’Ouest comporte vraiment quatre franchises… différentes. Des loups affamés et qui veulent prouver, des Clippers expérimentés, sans Kawhi mais avec un Paul George qui revient doucement. Les Pelicans sans Zion mais pas sans potentiel, et de jeunes Spurs avec un vieux briscard all-time aux manettes. Premier match ? Ça va être tendu cette histoire. Pour moi ça se joue à moins de cinq points d’écart, et même si ça me ferait rire de voir Minnesota en péril alors qu’ils ont six victoires de plus que les Clippers, je vois bien les Wolves passer aux forceps avec KAT qui ferme la boutique dans la dernière minute. Deuxième match, et si le cœur doit parler il ira avec les oiseaux au grand bec. L’envie de voir ce groupe fonctionner est grande, avant que Zion ne revienne et fasse exploser le plafond. Les Spurs ont leurs limites dans le jeu (même si Murray est complètement déjanté). Merci Gregg pour les travaux, mais il faut passer son tour maintenant. Et donc Game 3 entre Clippers et Pelicans, Playoffs P et des solides gaillards contre les gentils McCollum et Ingram. Là encore match serré qui se joue dans le money-time., les Clippers sont favoris, ils ont plus de cœur ET de talent. J’adorerais voir les Pels passer mais je crois que l’expérience va malheureusement faire la diff. Donc Suns contre Clippers (ça sent le sweep), et Ours contre Loups (ça sent les grandes forêts canadiennes) pour compléter ces affiches du 1er tour.

Tom

Sur un match, on peut toujours s’attendre à des surprises. Oui mais là, l’écart de niveau me semble bien trop considérable entre les deux premiers et les deux derniers du play-in. Avec Paul George, les Clippers ont mangé les Wolves trois fois cette saison. Ça tombe bien, il sera là et je ne vois personne capable de l’arrêter en face. En plus de ça, la dynamique est top à Los Angeles alors on part pour commencer sur une victoire des Clippers. Pelicans – Spurs ? Je sens bien Dejounte Murray nous régaler une fois de plus, avec l’expérience de Popovich pour calmer l’excitation des ses jeunes et assurer sur une fin de match serrée. Pour le dernier match entre les Wolves et les Spurs, la marche sera un peu (beaucoup) trop haute pour San Antonio. Les Wolves sont plus fiables, plus solides, bref les Wolves sont plus forts. KAT peut se chauffer avant que les choses sérieuses commencent, alors va pour un +15 facile pour Minnesota à la maison et direction les Playoffs.

Voilà pour nos prédictions à l’Ouest, et on attend désormais les vôtres en commentaire !