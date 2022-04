Six ans après avoir signé un contrat ahurissant avec Luol Deng, le service compta des Lakers a réglé la dernière dette de l’équipe envers son ex-ailier. Pour rappel, le garçon, qui n’a pas foutu un pied à LA depuis près de quatre ans, était toujours le… cinquième salaire de la franchise, paye ta gestion magnifique.

En voilà une bonne nouvelle ! Les Lakers n’auront plus à payer Luol Deng, plus de six après lui avoir sans doute offert le plus beau cadeau de sa vie. 72 millions de dollars sur 4 ans, pour un homme qui a l’époque est certes un joueur de talent, mais déjà loin de ses meilleures années statistiques en carrière. En effet, au moment de poser sa signature en bas de la feuille, Lulu n’est plus qu’a 12,3 points de moyenne et sur un net déclin, à des lieues de ses saisons à plus de 17 ou 18 points de moyenne chez les Bulls et de sa sélection All Star. Bon, sachez quand même que l’intersaison des Lakers en 2016 a été un naufrage absolument terrible puisque les Angelinos avaient également donné 64 patates à Timofey Mozgov cette année là… et si vous ne vous souvenez plus de lui rien d’illogique c’est juste que votre mémoire sélection est efficace. Bref, Luol Deng est out, on récupère côté Purple and Gold pas moins de cinq millions annuels à distribuer, pas une paille dans le contexte actuel.

Breaking: Luol Deng is officially off the books pic.twitter.com/IcxFrbHMdX — The Pettiest Laker Fan 🤫 (@ThePettiestLA) April 11, 2022

Et oui, car comme dit plus haut, Luol Deng était, pas loin de cinq ans après son dernier match, le cinquième salaire actuel de la franchise, derrière Kendrick Nunn. INCROYABLE PHRASE. Deng a foulé le parquet 56 fois en 2016-17, et… une seule fois en 2017-18, bonjour l’échec sportif et salarial, mais un engagement est un engagement donc il faudra passer à la caisse jusqu’au dernier centime. C’est désormais chose faite, et les Lakers pourront donner cinq millions à un garçon qui apportera quoi qu’il arrive plus que Luol Deng cette saison, pas comme Kendrick Nunn on espère. Et quand on connait les soucis de profondeur de banc cette saison à LA, pourquoi pas donner ces sous libres dans le cap à un role player bien col bleu, qui va au charbon sans broncher, parce que c’est surtout ça dont les Lakers ont besoin dans l’immédiat. On attend que Rob Pelinka décide de la direction à prendre mais c’est une chose qui l’aidera certainement à mettre en place un nouveau recrutement ou un trade dans les semaines à venir.

Allez, ciao et pas merci Luol Deng… Enfin si, car personnellement ça nous fait toujours marrer quand une franchise donne une fortune à un gars dont on sait pertinemment qu’il va se planter. Néanmoins, il y aura plus de place pour faire des affaires à LA cet été, et c’est ça la vraie bonne nouvelle.

Source : Spotrac