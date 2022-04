Mais quand est-ce que cette spirale négative va-t-elle s’arrêter autour de Cleveland ? Top 4 au All-Star Break, huitième à la fin de la saison, avec une pluie de blessures sur des joueurs du cinq majeur. Les Cavaliers subissent un coup de grisou terrible au pire moment de la saison. Et rien ne s’arrange à quelques heures d’affronter les Nets dans le play-in.

Quelle horrible fin de saison pour les Cavaliers et tous leurs supporters. La darling de cette saison qui a explosé tous les plafonds grâce à une défense imprenable, un surprenant tall ball de JB Bickerstaff, un rookie beaucoup trop fort et un duo de All-Stars… est en train de souffrir lentement mais sûrement. Perte d’Evan Mobley en fin de régulière, frayeur pour Lauri Markkanen, et surtout longue blessure au doigt pour Jarrett Allen. Et à quelques heures de rencontrer les Nets pour l’ouverture du play-in tournament 2022, Shams Charania nous apprenait que The Fro sera bel et bien absent pour le choc... Un coup dur pour cet effectif qui aurait pu exploiter l’une des grosses faiblesse apparentes de Brooklyn avec son pivot. Jarrett Allen ne retrouvera donc pas son ancienne franchise dans ce moment si crucial pour son équipe.

Cavaliers All-Star center Jarrett Allen is out for Play-In Tournament game vs. Nets on Tuesday night. Allen has been rehabbing a fractured left finger that he suffered March 6. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2022

The Fro était cette saison un élément central du système JB Bickerstaff, le dernier rempart défensif dans la raquette si par mégarde Evan Mobley n’avait pas déjà fait le boulot. En 56 matchs, il a réalisé une saison en double-double de moyenne avec 16 points et 11 rebonds à 67% au shoot, une grande amélioration par rapport à la saison dernière. Trois points et un rebond et demi supplémentaire avec une précision augmentée de 6.5%, tout en gardant ses moyennes en passe, interception et contre, bref cette année Allen a prouvé qu’il méritait son gros contrat de 100 millions sur 5 ans signé cet automne. En conférence de presse pour Cleveland.com et Chris Fedor, JB Bickerstaff a souligné que Jarrett Allen travaillait dur pour son retour, mais que lui et son staff se montraient prudents avec une telle blessure.

« Je ne peux pas vous donner une date précise. Il travaille de plus en plus pour soigner sa main. C’est juste une question de temps. Sa blessure est structurelle. Vous voulez toujours vous assurer qu’il soit autant guéri que possible. Dans sa position, les contacts près du cercle, comme les contres et toutes ces choses là ont un lien avec la tolérance à la douleur. Il progresse chaque jour. »

On reste donc dans le flou par rapport à son potentiel retour mais il serait bon qu’il revienne au plus vite car que les Cavs gagnent ou perdent leur match contre Brooklyn, ils auront encore plus besoin de lui dans l’optique d’une série en 7 contre Boston ou du Game 3 du play-in contre Atlanta ou Charlotte.

Les Cavaliers devront faire sans leur pivot titulaire au Barclays Center. Les deux franchises se sont affrontées il y a trois jours chez les Nets. Dans la défaite, c’était Evan Mobley qui avait glissé en 5. Reste à voir s’il occupera encore ce poste cette nuit ou si Bickerstaff préfèrera Moses Brown. Rendez-vous à 1h pour le savoir.

Source texte : Chris Fedor – Cleveland.com