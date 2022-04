On s’approche de plus en plus de la plus pure définition du mot « poisse ». Sorti sur blessure alors qu’il jouait l’ultime match de saison régulière avec les Mavericks, Luka Doncic est officiellement blessé au mollet gauche après l’implacable passage à l’IRM. Pas de date de retour encore communiquée, à une semaine du début des Playoffs, terrible timing pour Dallas.

Que c’est dur ! Luka Doncić, qui a passé un IRM cette nuit, est bien touché au mollet, selon Tim MacMahon, insider NBA de chez ESPN. Pas plus d’informations actuellement sur la nature exacte de la blessure, qui peut aller de fait d’une simple micro-lésion musculaire nécessitant quelques jours de repos, à une contracture ou une déchirure, allant plus profondément dans la fibre musculaire, qui mettraient le magicien slovène sur la touche pendant plusieurs semaines. Malheureusement, c’est de temps dont les Mavs vont cruellement manquer, puisque les Playoffs commenceront samedi pour les Texans et qu’il faudra compter sur toutes les forces de l’équipe pour faire respecter la hiérarchie contre le Jazz. Hélas, le chef de file est actuellement suspendu au verdict du staff médical, et ça c’est la lose totale. Jason Kidd s’adressera aux médias aujourd’hui selon Marc Stein, et devrait certainement apporter son lot de nouvelles fraîches, alors on sera très attentifs.

Luka Doncic’s MRI today confirmed a calf strain, as expected, per source. Mavs have not set a timetable for his return. https://t.co/iqYXmbJK0I — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 11, 2022

Mavericks coach Jason Kidd is scheduled to address the media during Tuesday's lunch hour in Dallas but, again, there are no league rules mandating a declarative Tuesday update for a Saturday tipoff. We'll have to see how much he's willing to share when the Luka questions begin. https://t.co/yObf8FLndn — Marc Stein (@TheSteinLine) April 12, 2022

Maintenant, il faut également se poser la question : pourquoi, mais pourquoi diable avoir fait jouer Luka sur un match comme celui-ci ? Tous les staffs techniques ayant des gros joueurs sous leurs ordres (Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid) ont décidé de les reposer pour justement éviter une blessure qui foutrait le bordel dans les chances de ces équipes pour les Playoffs. Les Mavericks étaient ce dimanche quatrièmes de l’Ouest, et ne pouvaient récupérer la troisième place qu’en cas de défaite des Warriors, qui se déplaçaient chez des Pelicans déjà la tête dans le play-in. Brandon Ingram était à titre d’exemple sur le banc, bref tout y était pour que Golden State prenne sans forcer la victoire. Ces éléments en notre possession, quel intérêt pour les Mavericks d’envoyer tout le monde dans un match qui n’aurait pas changé leur situation au classement ? Et bien c’est de risquer une blessure d’un joueur important, et c’est bingo.

Dallas connaissait les risques, et Jason Kidd a décidé de les prendre, au risque d’en payer le prix fort. On attend désormais les nouvelles du staff médical des Licornes, mais sans porter l’œil, la tendance actuelle n’est pas franchement à des nouvelles qui nous donneront le smile.

