Qui va bien pouvoir, et surtout vouloir prendre les rênes de l’équipe des Kings ? Carmichael Dave, animateur d’une radio de Sacramento, a annoncé dans son émission quelques potentiels candidats parmi lesquels Kenny Atkinson, Mike Brown ou encore Steve Clifford. Des noms qui ont déjà voyagé en NBA mais qui ne détonnent pas, et le projet paraît du coup encore bien approximatif.

Les Kings de Sacramento sont en perpétuelle reconstruction. Alvin Gentry vient juste d’être remercié après seulement six mois de service, et on se demande qui sera le prochain sur la liste, le prochain… à gâcher sa vie. Kenny Atkinson, Mike Brown ou encore Steve Clifford, voilà des noms évoqués dans The Carmichael Dave Show, et pour le moment il s’agit seulement de spéculations et il n’y a apparemment pas encore eu de discussions du côté de la franchise, en tout cas pas officialisées. Le projet doit encore être établi à Sacramento pour la saison prochaine (à défaut de l’avoir été les années précédentes), et au vu des noms des potentiels candidats qui sont en train de sortir, on a un peu peur que rien ne change vraiment à Sac-Town.

Il serait temps de sortir la tête de l’eau non ? Voilà seize années consécutives que les Kings n’ont pas goûté aux Playoffs, les vacances chez les Kings c’est sacrément tôt (Sacramento, sacrément tôt, …). Et ce n’est pas Alvin Gentry cette saison qui a pu changer la donne avec un bilan final de 30 victoires pour 52 défaites, menant à une habituelle douzième place de l’Ouest. Les fans des Kings en 2022 ont un sens de la fidélité sans pareil, et il serait temps pour la franchise de les récompenser, de leur faire plaisir. Pour ça il faut créer un réel projet, donner une cohérence au staff et s’en suit un style de jeu concret avec de vrais leaders. Changer d’entraîneur tous les ans n’installe pas la stabilité dont aurait besoin Sacramento pour se reconstruire, et le prochain devra donc être choisi avec minutie. Pour le moment, on a cette impression que les Kings recyclent les candidats disponibles et n’installent pas de schéma défini. Du talent à Sacramento, il y en a chaque saison, notamment chez les rookies. Mais la franchise manque cruellement de caractère et les noms évoqués pour succéder à Alvin Gentry ne présagent pas de réel impact pour les Kings. Après tout, on n’attend qu’à être surpris.

Ce ne sont pour l’instant que des spéculations, et il est encore tôt pour mettre des mots sur l’avenir de Sacramento. Monte McNair doit travailler sérieusement pour construire un projet digne d’une franchise NBA. Le coach joue un rôle crucial dans une équipe alors il va falloir prendre les bonnes décisions, et y réfléchir à deux fois pour ne pas retomber dans les travers habituels…