C’est officiel ! Avec les résultats de cette nuit, les Playoffs sont désormais mathématiquement inaccessibles pour les Kings. Le record NBA est tombé puisqu’il s’agit de la seizième année consécutive avec vacances anticipées à Sacramento. Comme quoi, quand il s’agit d’être nuls, les gars de Sac-Town sont décidément les plus forts.

Qui d’autre pouvait aller chercher ce (triste) record ? Personne, même si Minnesota nous a donné de l’espoir il y a quelques années. Heureusement que Jimmy Butler a posé ses valises dans le coin pour éviter la risée, mais les Kings, eux, n’ont pas eu cette chance. Pour éviter l’inévitable, la victoire était obligatoire car, comme un symbole, les Spurs de Gregg Popovich, monstres de régularité en Playoffs pendant plus de 20 ans, avaient fait leur travail en battant Portland deux heures plus tôt. Hélas, le miracle n’aura pas lieu, avec cette défaite cette nuit face au voisin premier de la classe, Golden State. Seize saisons sans Playoffs, forcément ça nous fait marrer, parce qu’on a l’impression que la nullité est élevée au rang de précepte quasi religieux chez les Kings. Mais quand on y pense, c’est très grave. Mauvaise gestion, transferts de joueurs réalisés a l’aide d’un Qui est-ce ?… Même en récupérant des jeunes ultra costauds à la Draft, ça plante à chaque fois. Et ça depuis 2006, l’époque où la Star Ac’ était l’émission à ne pas louper et où le chauve le plus célèbre de France encastrait un Italien à l’aube d’une séance de penalties…

Maintenant que ce record est en leur possession, quel sera le projet pour Sacramento ? Pas certain qu’il y ait un quelconque trophée à mettre dans l’armoire en verre, même si on reconnaît que ça ne ferait pas de mal car il y n’y en a pas des masses. On critique beaucoup le projet Lakers en ce moment pour son manque de cohérence, mais chez les Kings ça fait longtemps qu’on a arrêté de creuser. Comme dit plus haut, incohérence totale des décisions, trades forcés pour relancer des dynamiques qui n’ont jamais existé… On a presque l’impression que Sacramento est dans sa bulle, vit son truc en se disant que c’est bien, en tout cas c’est l’une des seules hypothèses plausibles. Être un fan des Kings en 2022, c’est avant tout un entraînement mental digne des plus grands maîtres Shaolin, et finalement on ne s’étonne qu’a moitié que les mecs déraillent complet de temps en temps, voyez plutôt.

Donc dans la même saison sur un match des Kings, nous auront eu le droit à un mec torché qui vomit au premier rang et un mec qui court en calbut sur le parquet Quelle saison les amis ! pic.twitter.com/HRO1yewEHH — Kings France (@KingsFrance_fr) April 2, 2022

Un record reste un record, alors bravo les Kings. La grandeur d’âme de cette équipe est immense, normal car pour s’envoyer autant d’années sans Playoffs dans la tronche faut être sacrément accroché. Après bon, on comprend car les vols Sacramento – Cancún sont depuis longtemps en réduction début avril, ce serait naze de ne pas en profiter.

Source texte : NBC Sports