Kareem Abdul-Jabbar a pris la parole hier à la Crypto.com Arena de Los Angeles lors du match des Lakers contre les Nuggets. Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a critiqué certaines des positions politiques de LeBron James, sans discréditer pour autant les prestations sportives de celui qui pourrait bientôt le dépasser en tête des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire.

KAJ a distribué hier (à Carmelo Anthony) son trophée éponyme, récompensant la lutte pour la justice sociale. La légende des Lakers en a profité pour dire ce qu’il pensait de certains points de vue de LeBron James, notamment à propos de la pandémie de coronavirus. Et ça pique un tout petit peu.

« Certaines des choses qu’il a faites et qu’il a dites sont vraiment indignes de lui. Il a réalisé de grandes choses c’est vrai, mais le souci c’est qu’il a toujours le cul entre deux chaises (qu’il ne sait pas se positionner, ndlr). C’est toujours compliqué de connaître sa position. »

Ici, Kareem Abdul-Jabbar évoque notamment le soutien qu’avait accordé BronBron à Andrew Wiggins lorsque celui-ci hésitait encore à se faire vacciner contre le Covid-19, avant le début de la saison. L’ailier des Lakers avait aussi comparé la pandémie à une grippe et à un rhume sur Instagram en décembre dernier. Pas de guéguerre néanmoins entre ces deux légendes du basket, et KAJ a même déclaré qu’il serait heureux de discuter avec LeBron James au sujet de leurs différentes visions des choses.

Niveau basket ? Il y a deux semaines, King James dépassait Karl Malone au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar est donc le seul homme restant devant lui, et si BronBron continue de jouer au basket à ce rythme il pourrait bien le dépasser la saison prochaine. En effet, seulement 1325 points séparent aujourd’hui ces deux légendes et pour vous donner une idée, l’ailier des Lakers en a planté… 1695 cette saison, en ayant raté plus de vingt matchs de régulière. Ouais, Kareem Abdul-Jabbar peut avoir chaud aux fesses pour son record. Alors est-ce que cette petite sortie pourrait avoir un lien avec cette histoire de classement ? Tout ce que l’on sait, c’est que KAJ a relevé la profonde admiration et le respect qu’il portait pour LeBron James en tant qu’athlète.

« Je crois que c’est l’heure (de battre ce record. Je ne serai pas jaloux de LeBron. Il l’a mérité. Le voir traverser tout ça et devenir le meilleur marqueur de l’histoire, c’est un grand accomplissement et je suis sûr que les fans apprécieront ce moment. » Kareem Abdul-Jabbar — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

Les temps sont assez durs comme ça à Los Angeles pour faire toute une caisse de cette histoire entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. À Los Angeles, on devrait plutôt se focus… sur les derniers matchs de la saison régulière, même si les espoirs sont bien maigres, pour encore rêver d’accrocher une place pour le play-in.