Les Kings sont donc orphelins de Playoffs depuis SEIZE ANS : retour rapide sur le monde de 2006, et ça rajeunit pas vraiment

Longtemps, tellement longtemps que les Kings n’ont plus le droit d’accès en Playoffs, refoulés à l’entrée par le videur du club. Leur dernière qualification remonte donc à 2006, c’est un record et… wow, le monde a bien changé depuis. Pour votre plus grand plaisir on retourne donc 16 ans en arrière, à une époque où la Tektonik n’était pas encore à la mode.

Seize ans. Ça commence à causer hein. Voici donc pêle-mêle quelques unes des folies de 2006, pour bien comprendre que c’était il y a un siècle.

Cyril Cinélu gagnait la Star Academy saison 6. Il est aujourd’hui prof d’anglais à Londres, comme quoi les Kings ne sont pas les seuls à galérer depuis seize ans.

Début de la choupi story d’amour entre Angelina Jolie et Brad Pitt, aujourd’hui parents de 47 enfants mais également divorcés et en procès, sympa l’ambiance.

LeBron James n’a que trois saisons dans les pattes.

Ja Morant a 7 ans.

Vous vous souvenez de la mode des bracelets en caoutchouc avec des # en mode pensée profonde inscrits dessus ? Apparemment il y avait #ÀDansTrèsLongtemps sur celui que la NBA a envoyé aux Kings début avril 2006.

L’oiseau bleu nommé Twitter débarquait sur la toile. 140 caractères pour envoyer un message ? Ça marchera jamais ce truc, je reste sur Facebook pour poker mes potes bande de nazes.

Le rédacteur de ces lignes se faisait péta son goûter dans la cour de CE1.

Le reblochon était déjà le meilleur fromage du monde, et aujourd’hui aussi d’ailleurs.

Gregg Popovich a déjà 87 ans.

À cause de deux ou trois mauvais mots, le dénommé Zinédine Zidane envoyait son crâne luisant dans la bidoche de l’Italien Marco Materazzi en finale de Coupe du Monde. La France perd, l’Italie sur le toit du football. Mais le karma fait toujours son œuvre tôt ou tard, d’ailleurs askip il s’appelle Macédoine du Nord, cheh.

Metta Sandiford Artest ne s’appelait pas encore Metta World Peace ni The Panda’s Friend mais il s’appelait toujours Ron Artest, faut suivre.

La Wii débarquait dans nos salons, et son lot de télés explosées à cause d’une partie de bowling trop engagée aussi.

Si les Kings n’ont pas pu se qualifier en Playoffs en avril, Gary Payton a lui touché son rêve deux mois plus tard avec le Heat. Dédicace au maître absolu du trashtalking, on est tous tes disciples ici.

Les gens qui écrivaient « sa marche » et « sa va » au lieu de « ça marche » et « ça va » méritaient déjà des baffes.

La mode des pantalons trois quart pour les gars, des jean taille basse pour les filles. On est tous coupable d’abomination en fait.

Josh Giddey a 4 ans.

En sciences, l’humanité découvre que mettre des Mentos dans du coca, bah ça fait beaucoup de bulles.

Bébé Lilly enflammait toute la France avec ses bêtises, et c’est là qu’on se rend compte que la mémoire sélective est une arme redoutable du cerveau.

Un joueur des Los Angeles Lakers, un certain Kobe Bryant, posait 81 points sur la tronche des Raptors, et cette phrase n’a toujours pas de sens seize ans après.

Tro bi1 ton Blackberry avek son tipeu klavier en ba ! Tu me le prête pr que j’envoi un sms à ma kop1ne ?

C’est donc à ça que ressemblait le monde lors de la dernière campagne de Playoffs des Kings ? Wow la claque ! De la nostalgie bien sûr, mais pas trop non plus hein, les pantalons trois quart et les poke Facebook faut pas déconner parce que ça reste des erreurs de parcours. Là dessus, nous on retourne écouter du Mylène Farmer, topette.