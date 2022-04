Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Avant de nous plonger complètement dans ce sprint final, on fera un petit tour par New Orleans pour commencer la semaine dans une ambiance de fanfare avec la finale de la March Madness. North Carolina d’un côté, Kansas de l’autre, et surtout beaucoup de spectacle sur et en dehors du parquet en prévision de ce match qui sera particulièrement suivi outre-Atlantique. Ensuite ? Il n’y aura pratiquement que du lourd avec des rencontres qui vont tous participer à déterminer les différentes affiches pour les Playoffs NBA 2022. Certaines équipes rêvent encore d’éviter le play-in, d’autres veulent aller chercher l’avantage du terrain au premier tour. On sera particulièrement attentif au Nuggets – Grizzlies de ce jeudi à 3h du matin entre deux grosses équipes de la Conférence Ouest. Cette même nuit, on pourra peut-être assister à l’un des tous derniers matchs de la saison ratée des Lakers. Le Top 10 s’éloigne lentement alors si vous supportez les Pourpre et Or n’hésitez pas à mettre le réveil pour profiter une dernière fois de LeBron et ses potes. Le Jazz – Suns de vendredi pourrait avoir des incidences au classement car les Wolves poussent fort derrière Utah. Enfin, on passera un bon dimanche soir devant Cleveland – Milwaukee qui pourraient même se retrouver en Playoffs en fonction de l’évolution du classement. Normalement, pas la peine d’en faire trop, vous devriez déjà être assez hypés comme ça pour programmer le réveil tous les soirs de la semaine. Plus que jamais, on peut le dire, ça sent bon la post-saison et cette phrase nous fait un bien fou.

Dans la nuit du lundi 4 avril

North Carolina Tar Heels – Kansas Jayhawks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 5 avril

Miami Heat – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Atlanta Hawks 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 6 avril

Chicago Bulls – Boston Celtics à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 7 avril

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies à 3h (beIN 4)

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 8 avril

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers à 2h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Phoenix Suns à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 9 avril

San Antonio Spurs – Golden State Warriors à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 10 avril

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks à 21h30 (beIN 3)