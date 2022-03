LeBron James numéro 2 NBA all-time au scoring : bye-bye Karl Malone, le King n’a plus que Kareem Abdul-Jabbar devant lui !

C’était évidemment l’évènement le plus attendu de cette petite nuit de NBA, le genre de checkpoint qu’on ne vit que très peu de fois dans sa vie de fan NBA. Cette nuit LeBron James avait l’occasion de dépasser Karl Malone afin de devenir le deuxième scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA, il lui manquait 19 points pour égaler le Mailman et 20 pour le doubler par la droite, et, sans aucune surprise, LBJ ne s’est pas fait prier et a atteint son objectif juste avant la mi-temps. Couronne, trône, Roi, King.

L’histoire retiendra qu’après quelques croûtes envoyées par Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Avery Bradley ou D.J. Augustin, c’est finalement sur une passe de Stanley Johnson que LeBron James est devenu, sur les coups des 2h du matin, le deuxième meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA. Dans cette phrase se cache un accomplissement exceptionnel mais également la raison du bilan bien crade des Lakers cette saison, mais STOP, dans les lignes suivantes vous ne trouverez ni « Westbrick » ni « LeStat James » ni « Fakers ». Petite pause car ce matin c’est bien d’histoire dont on parle, d’Histoire avec un grand H, et d’un milestone que peu d’humains vivants ou morts ont été, sont ou seront capables d’atteindre un jour.

36 928 points pour Karl Malone. Environ un quart inscrit sur la ligne, environ un tiers offert par John Stockton, et ce qui nous intéresse le plus ici : une deuxième place subtilisée à Michael Jordan il y a plus de vingt ans et un siège bien au chaud depuis, dans l’ombre imposante de Kareem Abdul-Jabbar mais avec des concurrents mis dans le rétro à la force du coude. Kobe Bryant s’en est approché mais a manqué de quelques saisons, Dirk Nowitzki avait un tour de restard, et au final c’est donc LeBron James qui vient déloger le musculeux intérieur de son siège, fort logiquement, en attendant mieux, wow.

⭐️ OFFICIEL !!! ⭐️ LEBRON JAMES DEVIENT LE NUMÉRO 2 ALL TIME AU SCORING DANS L’HISTOIRE DE LA NBA !! 👑 1️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points 2️⃣ LeBron James : 36 930 points 3️⃣ Karl Malone : 36 928 points pic.twitter.com/2zkD3LKFEH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2022

Des Wizards qui, ce soir, avaient une bonne tête de victime, de partenaire d’histoire en tout cas, eux qui en avaient déjà pris CINQUANTE il y a huit jours, alors que LeBron en collait déjà 56 aux Warriors six jours plus tôt, alors qu’il créait entre le club rigolo des 36 000 – 10 000 – 10 000. Plus tôt, plus tard, entre temps, juste avant ou juste après, bref on parle d’un type qui a donc 37 berges et qui défie chaque soir les lois de la nature, qui défie le champ des possibles et qui continue d’avancer vers les derniers objectifs d’une carrière en tous points historiques, depuis un bail déjà. Un lay-up en fin de deuxième quart donc, une entrée de plus dans un musée supplémentaire, et désormais un monstre nommé Kareem Abdul-Jabbar dans la lunette, KAJ et ses 38 387 points, KAJ qui « pourrait » voir le couronné le détrôner… dès la saison prochaine au vu du rythme actuel de la légende des Lakers de l’Ohio.

Les derniers objectifs de LeBron quels sont-ils ? Cette place de n°1 all-time donc, il ne s’en cache évidemment pas quand il reste sur le parquet au dernier quart-temps lorsque les Lakers sont menés de 30, jouer avec son gamin Bronny, il l’a déclaré publiquement, et ce sera aux Lakers ou n’importe où ailleurs. Gagner une bague de plus ? Boarf, on verra bien, mais l’évolution de la carrière de Bron et le pétrin actuel dans lequel est embourbée sa franchise nous donnent en tout cas davantage l’occasion de causer records, statistiques et dingueries de ce genre plutôt que de tableau noir, l’occasion d’ailleurs de vous rappeler qu’on se donne rendez-vous dans quelques jours pour parler de la barre des 37 000 points, prochaine étape du Farewell Tour en cours.

Le panier officiel qui permet à LeBron de devenir le numéro 2 all time au scoring dans l’histoire de la NBA ! 👏👑⭐️pic.twitter.com/DkUsMYyCtE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2022

Le facteur Karl Malone a donc été déposé tel un colis usé, au coin de la rue, par un LeBron qui délivre ses recommandés une tisane à la main et la couronne sur la tête. Voir LeBron James devenir le plus grand scoreur de l’histoire semble n’être plus qu’une question de semaines, allez, de mois, et cette nuit en tout cas c’est un sacré pan de l’histoire NBA qui est tombé. Un pan prénommé Karl, un pan avec de grosses épaules, un pan désormais troisième meilleur scoreur all-time.