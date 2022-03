Programme NBA : LeBron James rend visite aux Wizards, et il a donc besoin de 20 points pour écrire une nouvelle page de son histoire

Après une nuit particulièrement chargée, la NBA souffle un coup en ce samedi soir avec seulement quatre rencontres au programme. Le Greek Freak à une heure raisonnable, un duel showtime LaMelo Ball – Luka Doncic et, bien sûr, LeBron James qui écrit l’histoire. On vous raconte tout ça !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 19 MARS

22h : Wolves – Bucks (beIN Sports 3)

0h : Hornets – Mavericks

1h : Wizards – Lakers

1h : Cavaliers – Pistons (beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wizards – Lakers (1h) : ce n’est pas la rencontre la plus kiffante sur le papier et ce n’est sans doute pas là qu’il y aura le plus de show mais impossible de passer à côté pour autant. Ok les Lakers sont mauvais, ok les Wizards ne sont pas meilleurs, mais c’est un moment d’histoire qui s’apprête à se jouer sous nos yeux. En inscrivant 20 points à la vingt-quatrième défense de la Ligue (spoiler, ça devrait le faire), LeBron James peut devenir le second meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et dépasser le légendaire Karl Malone. Un moment assez fou et on espère que le King ne va pas nous fausser compagnie à la dernière minute à cause du back-to-back. Pour rappel, les Lakers doivent jouer leur prochain match sur le terrain des… Cavs et ça serait aussi une belle histoire de passer ce cap « à la maison ». On va suivre les news de l’injury report mais on part du principe qu’il sera en tenue cette nuit.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Wolves et Bucks qui se retrouvent à 22h c’est sacrément cadeau. Deux belles dynamiques, deux équipes qui sont en mission pour gratter une place supplémentaire au classement. Minnesota pour arracher le top 6 et éviter le play-in, Milwaukee pour reprendre le trône de l’Est.

Luka Doncic et LaMelo Ball sur un même terrain, faut-il vraiment en dire plus ou avez-vous déjà allumé le League Pass ?

Amoureux des rookies, voici un duel qui pourrait vous faire kiffer. Evan Mobley qui affronte Cade Cunningham (incertain pour le moment), de quoi remettre un peu d’enjeu sur la course au ROY ? Probablement pas mais ça s’annonce quand même intéressant.

4 matchs au menu du jour et on vous a listé tout ce qu’il y avait à bouffer. Duel de jeunesse, showtime, documentaire animalier ou une petite leçon historique, faites votre choix.