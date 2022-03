LeBron James à quelques heures d’un nouveau milestone : plus que 20 points et le King deviendra le deuxième meilleur scoreur de l’histoire

Après son match à 36 points contre les Raptors, LeBron James se rapproche toujours plus de Karl Malone au classement des meilleurs scoreurs all-time. Il ne manque que vingt points au King pour dépasser l’ancienne star du Jazz.

20 points, voilà tout ce qu’il manque à LeBron James pour devenir le second meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Rien de trop compliqué pour un joueur comme BronBron. Cette saison, il n’est descendu que cinq fois sous les 20 unités en 51 apparitions. Logiquement, le natif d’Akron devrait profiter du déplacement chez les Wizards la nuit prochaine pour finir le business et on imagine mal Kyle Kuzma et sa bande, seulement la vingt-quatrième défense du pays, réussir à le freiner. Autant dire que c’est presque dans la poche et cela va permettre à la star de L.A. de faire grandir encore plus sa légende. Interrogé par Mike Trudell de Spectrum SportsNet après la victoire contre les Raptors, le King confiait d’ailleurs toute sa fierté de pouvoir être comparé à un joueur comme Malone, une autre icône de la balle orange.

« Chaque fois que je suis associé aux meilleurs, c’est une grande leçon d’humilité »

Sobre et simple. Il faut dire que LeBron James n’a pas encore dépassé son aîné donc on ne doit pas s’attendre à le voir sauter au plafond alors qu’il lui reste une perf’ pour vraiment devenir le dauphin de Kareem Abdul-Jabbar. Pour atteindre le Mailman, il lui aura fallu presque 19 saisons pleines, c’est dire s’il fallait trimer pour rejoindre le serial scoreur d’Utah, monstre de régularité et d’efficacité pendant presque deux décennies. Pour le roi du hook, il faudra logiquement attendre la saison prochaine. Au moment d’écrire ces lignes, Jabbar compte encore 1478 points d’avance. Sur 80 matchs, cela fait à peine 19 points par match et encore LeBron va réduire la marge sur la dizaine de matchs qu’il reste à disputer. Vu la forme du King cette saison (29,7 points de moyenne), cela devrait être une formalité. L’ailier n’est même jamais descendu sous les 20 points de moyenne en carrière, pas même lors de sa saison rookie. On peut donc sans risque préparer un gros rond rouge sur la calendrier l’an prochain. Un moment historique auquel devrait d’ailleurs assister l’ancien acolyte de Magic Johnson, un beau passage de flambeau d’un immense joueur à un autre.

LeBron James n’a jamais été aussi proche de dépasser Karl Malone au classement des scoreurs all-time. 20 points à planter sur la tête des Wizards et le King aura franchi un nouveau palier dans son illustre carrière. Rendez-vous à 1h du matin pour vivre ce moment d’histoire tous ensemble.

Source texte : Spectrum SportsNet / Mike Trudell