March Madness – le récap de la journée de vendredi : du show, un peu de suspense, mais surtout des poids lourds qui sont au rendez-vous

Après la folie de jeudi, le premier tour de la March Madness s’est poursuivi hier avec 16 matchs supplémentaires. Encore une fois, on a eu droit à tout ce qui fait le charme de la NCAA à ce moment-là de l’année : du suspense, des belles perfs, de beaux moments d’émotion et quelques petites surprises, même si les favoris ont globalement tenu leur rang. Allez, c’est parti pour le récap.

Contrairement à la soirée précédente, il n’y a pas eu d’upset aussi retentissant que celui subi par Kentucky jeudi. Illinois est certes passé tout près de la correctionnelle cette nuit face à Chattanooga, mais a réussi à éviter la cata dans les derniers instants après avoir été mené pendant tout le match. Au final, la surprise nous vient de Notre Dame. Le Fighting Irish – passé par la case First Four où il s’était imposé à l’arraché contre Rutgers après deux prolongations mercredi – a pris le dessus sur Alabama, pourtant tête de série #6 et théoriquement beaucoup plus frais. La fatigue ? Visiblement c’est pour les autres. Notre Dame a notamment profité de la blessure de Jahvon Quinerly (deuxième meilleur marqueur d’Alabama) mais la victoire n’a clairement pas été volée. Le prospect Blake Wesley (potentiel premier tour à la prochaine Draft NBA) a notamment fait la diff’ en deuxième mi-temps, tandis que Cormac Ryan a tout simplement sorti le lance-flammes.

C’est ce même Cormac Ryan qui reçoit les honneurs pour la perf’ de la nuit. Chaud comme la braise dès le début du match opposant Notre Dame à Alabama, le sniper vient de connaître son moment de gloire : 29 points, 10/13 au tir, 7/9 du parking. Jamais il n’avait scoré autant dans sa carrière universitaire, on peut dire qu’il a choisi le bon moment pour briller. En déséquilibre, après un crossover, en catch & shoot… le soldat Ryan n’a pas arrêté de planter et il était d’ailleurs tellement sur un nuage qu’il s’est permis une petite célébration à la Melo.

Cormac Ryan was HOOPIN' for @ndmbb 🔥

Mention aussi pour le freshman d’Iowa State Tyrese Hunter, auteur de 23 pions à 7/11 de loin (avec 3 rebonds, 3 passes et 5 steals) pour guider les Cyclones vers la win contre LSU. Dans les deux dernières minutes du match, c’est lui qui a posé ses cojones sur la table pour crucifier les Tigers.

Tyrese Hunter showed off the range as he went 7-11 from downtown for @CycloneMBB 🎯 #MarchMadness

Que Steph Curry se prépare, il est sur le point de se faire charrier par son pote Draymond Green. Hier, l’ancienne université de Draymond (Michigan State) a effectivement pris le dessus sur la fac de Steph (Davidson) avec une courte victoire 74-73. Connaissant la grande gueule de Green, on conseille à Curry d »acheter des boule Quies.

Draymond with a message to @StephenCurry30 after his Spartans took down Steph's Wildcats 🤣 @Money23Green | #MarchMadness

Parmi les Français qui ont foulé les parquets de la March Madness cette nuit, on a Adama Bal, qui a eu droit à un peu de temps de jeu en sortie de banc (9 minutes, 4 points à 2/4 au tir) dans la victoire d’Arizona face à Wright State. De bon augure pour la suite, lui qui s’était illustré lors de la finale de la Pac-12 contre UCLA. Alexis Yetna voit lui la folie de mars s’arrêter puisque Seton Hall a pris l’eau face à TCU. En 17 minutes, Alex n’a pas vraiment pesé comme il aurait pu l’espérer (0 point, 3 rebonds). On attendait également Clarence Nadolny avec Texas Tech mais il a déclaré forfait pour une blessure à la cheville, laissant ainsi son copain Daniel Batcho (0 point, 4 rebonds en 15 minutes) représenter le drapeau bleu-blanc-rouge. On devrait revoir les deux lors du prochain tour.

E.J. Liddell with the HUGE rejection 😱 #MarchMadness

Chris Knight with the MASSIVE block for @RamblersMBB 😤 #MarchMadness

JABARI SMITH WITH THE POSTER 😤 #MarchMadness | @AuburnMBB

WILD sequence on this bucket 😂 @BoilerBall is rollin' full steam ahead 🚂 #MarchMadness

Jermaine Samuels is EVERYWHERE #MarchMadness

Chevez Goodwin with the block then the bucket to give @USC_Hoops the lead! 🔥

Catch the end now on truTV

👉 https://t.co/dgWodGv05g#MarchMadness

