Si LeBron James bat son record de points, Kareem Abdul-Jabbar sera là pour le féliciter : très bien, alors rendez-vous en 2023 pour un moment all-time

Le plus grand nombre de points en carrière est un record qui tient depuis 1989, année où Kareem Abdul-Jabbar a mis un terme à sa carrière. On voyait difficilement quelqu’un aller le chercher, et pourtant l’écart qui sépare LeBron James – l’actuel Laker de 25 ans 37 ans – de Kareem Abdul-Jabbar est en train de fondre comme neige au soleil.

C’est en réponse à un tweet de Magic Johnson, son ancien coéquipier avec qui il a gagné pas moins de cinq titres NBA, que Kareem Abdul-Jabbar s’est engagé à être présent pour féliciter LeBron le jour où il battra son record du nombre de points inscrits en carrière (s’il le bat évidemment). S’il y a quelques années encore on imaginait difficilement le King être capable d’aller chercher ce record, ce rêve complètement fou paraît désormais tout à fait réalisable. On ne voit même pas ce qui pourrait vraiment l’empêcher d’y parvenir vu son niveau actuel, si ce n’est une grave blessure. Le record de Kareem est fixé à 38 387 points et LeBron est déjà à 36 205 points. En ce 12 janvier 2022, le delta entre les deux joueurs est donc de 2 182 points. Le truc c’est qu’en ce moment, LeBron est absolument monstrueux puisqu’il tourne à 34,2 points de moyenne sur les 11 derniers matchs. Pour donner un ordre d’idée, à ce rythme, le record de Kareem ne tiendrait plus que 64 rencontres. Même si on admettait que LeBron lève un peu le pied en tournant « plus qu’à » 25 points de moyenne à partir d’aujourd’hui, le record n’aurait plus que 87 rencontres à vivre. En admettant que le King finisse l’année avec la même moyenne de points par match qu’actuellement (28,9) et qu’il tourne à 27 unités (sa moyenne en carrière) la saison prochaine, alors Karl Malone serait dépassé dans 26 rencontres et le record de Kareem serait battu lors du 37e match de la saison prochaine. Vous pouvez déjà le noter sur votre calendrier. On va dire à Kareem de réserver quelques places vers le milieu de la campagne 2022-23, ça pourrait être utile maintenant que Monsieur Jabbar s’est engagé à être là le jour où le record tomberait.

If he can keep up his consistency I’ll gladly be there to congratulate him if and when he breaks the scoring record. — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 11, 2022

« S’il parvient à maintenir sa régularité, je serai heureux d’être là pour le féliciter quand il battra le record au scoring – s’il parvient à battre le record. »

À 37 ans, LeBron James nous montre encore tous les soirs qu’il est capable d’enchaîner des performances de MVP alors même qu’il est dans sa 19e saison en NBA. Toutefois, le plus gros de sa carrière est évidemment derrière lui et les traces de son immense legacy sont bien visibles. Il est un véritable symbole de régularité au plus haut niveau, et cela se traduit dans un grand nombre de statistiques différentes. Le cyborg a joué plus de 60 matchs lors de 17 de ses 19 saisons en NBA et n’est jamais descendu en dessous des 45 matchs joués. Ne parlez pas de rupture de tendon d’Achille, de ligaments croisés et autres fractures à ce mutant, il ne sait pas ce que c’est. Pour toutes ces raisons, celui que l’on appelle « The Chosen One » – surnom qui lui va si bien – n’est donc pas seulement le troisième plus grand scoreur de tous les temps en NBA. Il est aussi le septième meilleur passeur de l’histoire (9 888, juste devant Oscar Robertson), le dixième meilleur intercepteur (2 113, désolé Alvin Robertson) et le cinquième au nombre de triple-doubles (102). Même au rebond, classement pourtant archi dominé par les intérieurs, LeBron est à la 42e position. Ces statistiques sont quand même assez évocatrices de la chance qu’on a de voir jouer une légende encore en activité sur les parquets de la NBA.

On pourrait donc avoir un deuxième record all-time qui tombe en deux saisons après que Curry soit devenu cette année le shooter le plus prolifique de l’histoire à longue distance. En attendant de voir ce que l’avenir nous réserve, on prie très très fort pour avoir le droit à un moment plein d’émotion entre les deux légendes que sont LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar la saison prochaine. Même si ce dernier n’a pas été tendre avec le King récemment concernant différents sujets, que ce soit son meme sur le COVID ou certaines célébrations sur le terrain…