La compilation des moves les plus saignants de Kyrie Irving : 10 minutes de plaisir durant lesquelles la terre est vraiment plate

Alors que Kyrie Irving enchaine les dingueries récemment, on a dégoté une petite compilation de ses plus belles actions sous le maillot des Nets. Amoureux du beau jeu, vous voilà servis !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez donc jeter un œil sur le gros taf réalisé par Max Fishberg (@MaxaMillion711 sur Twitter). Celui qui bosse notamment avec Jordan Brand et Bleacher Report nous offre aujourd’hui un cadeau bien sympathique : 10 minutes de Kyrie Irving chez les Nets. Deux saisons et quelques sous le maillot noir de Brooklyn, ça en fait des highlights à compiler. Gros crossover, dribbles chaloupés, finition acrobatique, passe caviar pour les copains, du spin move à vous faire tourner la tête, des shoots décisifs, il y en a vraiment pour tous les goûts et impossible de ne pas avoir des étoiles dans les yeux. L’occasion de rappeler qu’Uncle Drew reste un artiste de la balle orange et un de ces gars qui nous font nous lever la nuit malgré l’appel de l’oreiller. On peut ne pas être d’accord avec ses décisions, ses choix mais le joueur est un pur régal à regarder, alors savourons pleinement tant qu’on le peut.

Voilà une compilation qui devrait faire plaisir aux fans de Brooklyn et à ceux de Kyrie Irving de manière plus générale. 10 minutes pour savourer les plus beaux moves de monsieur Terre Plate, en espérant qu’on pourra bientôt les revoir du côté du Barclays Center.

Source image : Max Fishberg / @MaxaMillion711