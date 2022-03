Stephen Curry sera réévalué d’ici deux semaines : vent d’optimisme dans la Baie, le Chef pourrait ressortir le chalumeau plus tôt que prévu

Blessé au pied gauche contre Boston, Stephen Curry se préparait à regarder toute la fin de saison régulière depuis la touche. Toute ? Pas forcément puisque le Chef sera finalement réévalué dans deux semaines.

On tirait un peu la tronche du côté de San Francisco depuis 48 heures, à cause de la grosse blessure de Stephen Curry, mais une nouvelle pourrait vite remettre quelques sourires sur les visages des fans de Golden State. Initialement out pour la fin de saison régulière, et espéré pour le premier tour des Playoffs, Curry pourrait peut-être revenir dans… deux semaines. Il resterait alors une dizaine de jours (et quatre matchs, voire cinq dans le meilleur des cas) avant le début des Playoffs. Une information confirmée par Shams Charania de The Athletic.

Warriors will re-evaluate Stephen Curry in two weeks. https://t.co/xwjwRAvgkL — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2022

C’est clairement un motif d’espoir pour la Dub Nation mais il faut quand même prendre quelques pincettes. Réévaluer Steph dans deux semaines, cela ne veut pas forcément dire le voir avec un short dès le match suivant. C’est simplement estimer qu’au minimum du minimum, il faudra deux semaines de récupération pour que la star des Warriors puisse revenir à la compétition. Son pied aura-t-il besoin de plus de temps pour se remettre de son entorse ? Ça, c’est encore un mystère. Ça ouvre néanmoins la porte à un scénario encourageant pour Golden State, à savoir que son roster puisse être au complet pour les quatre derniers matchs de régulière. On imagine que Steve Kerr serait bien content de pouvoir aligner l’intégralité de son groupe, mais surtout son Big 3, pour quelques oppositions afin de préparer au mieux une postseason que les Warriors vont attaquer comme l’un des contenders pour la victoire finale (ou au moins pour une place en finale). Un statut qui sera plus facile à porter si le Chef est pleinement remis et en rythme. En attendant d’en savoir plus sur l’état de santé de son leader, Golden State va devoir répondre en groupe et le calendrier à venir n’est pas si évident. Après la réception des Spurs, les Warriors auront un road trip de cinq matchs aux allures de piège (Magic, Heat, Hawks, Wizards et Grizzlies) avant d’accueillir les Suns et le Jazz. Bref, trois des quatre meilleures équipes de sa Conférence et le leader de l’Est. Pas une mince affaire quand sa star squatte l’infirmerie. On l’aura compris, c’est l’heure de voir de quel bois ce groupe est fait.

Stephen Curry pourrait finalement jouer la fin de saison régulière des Warriors. Le Splash Brother sera réévalué dans deux semaines, on retrouve un peu le sourire au Chase Center.

Source texte : The Athletic / Shams Charania