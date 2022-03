Stephen Curry touché à un ligament du pied gauche : gros coup de chaud chez les Warriors, mais retour espéré pour les Playoffs

Blessé la nuit dernière contre les Celtics, Stephen Curry en sait désormais un peu plus sur son sort. Le meneur souffre d’une entorse d’un ligament du pied gauche et il pourrait être absent jusqu’aux Playoffs !

Si les fans des Warriors avaient la rage contre Marcus Smart, cette nouvelle ne risque pas d’arranger la situation. Blessé involontairement par le guard de Boston, Stephen Curry va donc devoir aller sur la touche pendant quelques temps, la faute à une entorse d’un ligament du pied gauche. Si Shams Charania préférait ne pas se mouiller concernant la durée d’indisponibilité de la star, Adrian Wojnarowski a mis les pieds dans le plat en parlant d’un retour envisagé pour le premier tour des Playoffs, sous réserve de l’avis à venir de certains spécialistes. On rappelle que la postseason débutera le 16 avril prochain selon le calendrier NBA, ce qui pourrait donc signifier un mois d’absence pour la star des Dubs. La bonne grosse tuile pour Steve Kerr et les siens.

Initial evaluation of Steph Curry’s sprained ligament in his left foot offers optimism that he can return by the start of the playoffs in mid-April, but he’s expected to see specialists soon for further evaluation, sources tell @ramonashelburne

and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2022