Les Charlotte Hornets sont trop équilibrés : bilan à 35-35, 22-22 à l’Est, 13-13 à l’Ouest, 17-17 à domicile, 18-18 à l’extérieur, et vive la Suisse

Cette saison, les Hornets réalisent une performance complètement inédite : Charlotte est à l’équilibre dans plus d’une ribambelle de catégories statistiques. Il leur reste 12 matchs à jouer cette saison mais on a fort envie de parier sur un bilan de 41-41.

Vous savez, parfois, on dit qu’une équipe est moyenne, pas forte, mais pas nulle non plus. Et bah les Hornets nous ont pris au pied de la lettre et ils réalisent une saison complètement WTF. Au moment où on écrit ces lignes, Charlotte a un bilan de 35 victoires pour 35 défaites, du 50/50 en somme. C’est déjà original, mais les Frelons disposent également d’un bilan équilibré à domicile (17 victoires et 17 défaites) tout comme à l’extérieur (18-18), face aux équipes de la Conférence Est (22-22) ou face aux équipes de la Conférence Ouest (13-13). Plus neutre, c’est impossible. C’est à se demander si Clint Capela et Tabo Sefolosha (on vous laisse deviner leur nationalité) n’ont pas réalisé une OPA hostile afin de prendre la direction de la franchise. Non mais sérieusement, les gars ne souhaitent froisser personne, à tel point qu’en moyenne les Hornets marquent 114,9 points par match et en encaissent 114,8… Bon là ils le font exprès, ce n’est pas possible autrement. Il leur reste 12 matchs à jouer cette saison, il est possible qu’ils n’en remportent que 6 ce qui porterait leur bilan à 41-41, la neutralité la plus totale. Dans ce cas-là, les Young Boys de Charlotte pourraient se classer entre la neuvième et la dixième place, les amenant à participer au play-in et à jouer…deux matchs. Vous voyez où on veut en venir ?

On n’a pas d’équivalent dans toute l’histoire de la NBA, et si les Hornets réalisent l’exploit de finir à l’équilibre dans autant de statistiques, on imagine tout de même qu’ils souhaitent remporter le plus de match possible. Cette saison, les Hornets sont la deuxième meilleure attaque de la Ligue, et comme il faut que ça soit équilibré, ils sont également la deuxième pire défense de NBA. On espère pour eux qu’avec une si belle saison, les Frelons de Caroline du Nord puissent accueillir des matchs de Playoffs dans leur Spectrum Center, la… quinzième plus grande salle de NBA. Non, mais là c’est trop ! Avec une telle spécialité, on peut se demander si Charlotte ne cherche pas à changer de sponsor : Lendingtree, c’est bien, mais Rolex ça serait mieux non ? En plus, le logo marcherait bien avec le bleu des Hornets.

Les Hornets réalisent une saison vraiment WTF. Aujourd’hui, Charlotte n’est jumelée avec aucune commune suisse, mais avec une telle performance, on ne doute pas que l’association se fasse naturellement. D’ailleurs, on vient d’avoir une inside news : Roger Federer a décidé de signer chez les Hornets la saison prochaine pour mentorer la bande de jeunes et leur apprendre à être victorieux. Nan, on déconne. Quoique…