Programme NBA : 5 bonnes raisons de regarder Magic – Pistons cette nuit, si vous en trouvez une 6ème on est preneur

Il est l’heure de boucler la journée et comme chaque soir, on vous propose de passer en revue les matchs de la nuit. Ce jeudi, une seule opposition au programme, un Magic – Pistons sorti des enfers. Là où beaucoup voient l’opportunité de prendre du sommeil, TrashTalk dissèque ce choc et en extrait cinq raisons de le regarder. Deux tanks qui se cognent, ça fait toujours du bruit.

#1 Franz Wagner VS (peut-être) Cade Cunningham

La course au Rookie de l’année bat son plein et Cade Cunningham, un poil devant Franz Wagner, se déplace dans l’antre de l’Allemand. Le meneur de Detroit est cependant noté « questionnable ». Honnêtement, Dwane Casey aurait tout à gagner de perdre, et donc de laisser Cade au repos dans un match contre un adversaire direct au tanking. Mais ce n’est pas notre affaire. Si Mister Cunningham est aligné sur le parquet, son duel avec Franz Wagner pourrait tourner à la pesée des egos. Qui mérite de se rapprocher d’Evan Mobley dans la discussion pour la statuette ? Aucun des deux hommes ne topera le trophée, c’est pour l’honneur.

#Pistons Jerami Grant (right knee inflammation) is OUT, as are Hamidou Diallo and Frank Jackson tonight vs. #Magic.

Cade Cunningham (non-COVID illness) and Rodney McGruder (hamstring) are questionable.

Saben Lee has been recalled from the Motor City Cruise.

