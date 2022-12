Avec 9 joueurs suspendus, comment le Magic va-t-il gérer ses prochains matchs ?

C’est une suspension pour le moins étonnante. Cette nuit, la NBA a distribué les sanctions suite à la petite échauffourée de mercredi soir entre Killian Hayes, Moritz Wagner, Hamidou Diallo, et une horde de joueurs venus faire barrage (ou en découdre, selon les bons sentiments de chacun). Spoiler, le Magic y a perdu gros.

Neuf joueurs suspendus. Un pour avoir été le déclencheur en poussant un Killian Hayes à pleine vitesse sur les spectateurs, Moritz Wagner, et les huit autres à cause d’un évident non respect du règlement : quitter son banc en pleine rencontre. L’incident ayant lieu dans la zone des Pistons, la franchise du Michigan n’a que deux suspensions à déplorer. Celles de Killian Hayes et Hamidou Diallo. Ça devait être tellement stressant pour Jamahl Mosley qui a vu tous ses hommes sprinter les uns après les autres en direction du banc de Detroit. Il existe normalement un petit cordon de sécurité pour empêcher les joueurs de se lever. Il semblerait qu’il n’ait pas tenu. Pour la NBA, le critère salle peut sembler anodin dans la distribution des sanctions. Mais 18 années plus tôt, c’est bien au Palace d’Auburn Hills que Bad Boys et Pacers s’échangeaient des politesses. De ce match à Detroit a découlé un durcissement des règles liées aux échanges de phalanges. Tu es le déclencheur même si c’est une faute de jeu ? Sanction. Tu te venges d’une faute de jeu ? Sanction. Tu pousses dans la mêlée ? Sanction. L’affaire Malice at the Palace n’est plus seulement dans les têtes, elle est entre toutes les lignes.

Tu te lèves de ton banc pour venir voir car il y avait de la lumière et du bon son ? Sanction, mais pas à cause de Malice at the Palace. La règle a été édifiée après la demi-finale de Conférence Est entre les Knicks et le Heat en 97 : grosse bastonnade, les remplaçants sont venus s’en mêler, la NBA ne voulait plus que ça arrive. Cette règle a d’ailleurs – dans l’esprit de beaucoup – coûté une bague aux Suns en 2007 ! Match 4 de la demi-finale de conférence face aux Spurs, Robert Horry envoie Steve Nash valdinguer sur la table de marque, grosse générale, Boris Diaw et Amar’e Stoudemire (meilleur marqueur de Phoenix sur la série) font l’erreur de quitter leur banc et sont – dans la foulée – suspendus pour une rencontre. Deux joueurs majeurs mis de côté au plus important des moments… pour ça ? C’est bête mais c’est le règlement.

Tiens tiens, existe-t-il un équivalent à la sanction générale qui touche Orlando ? Neuf joueurs “seulement” suspendus dans l’affaire Malice at the Palace. C’est moins que pour ce petit échange de saloon version 2022 qui a envoyé onze joueurs sur la touche. On a pas trouvé d’équivalent dans les chiffres, donc faisons comme si c’était une grande première.

Comment est censé procéder le Magic avec neuf joueurs en moins ? Adam Silver pense à tout. Les huit suspendus pour une seule rencontre sont divisés en deux groupes : Cole Anthony, Mo Bamba, Gary Harris Wendell Carter Jr. et R.J. Hampton ne joueront pas le match de vendredi face aux Wizards, tandis que Kevon Harris, Admiral Schofield et Franz Wagner sont suspendus pour le déplacement dans l’Oklahoma le 4 janvier prochain. On ne touche pas à Paolo Banchero, Bol Bol, Markelle Fultz et Caleb Houstan, tous les quatre alignés sur le parquet quand Mo Wagner a dégoupillé. Ils étaient plus ou moins dans leur droit. Mais bon, si les Wizards veulent remporter un match de basket-ball cette semaine, ils savent quelle date cocher sur le calendrier.